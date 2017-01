Cartes de voeux : papier ou cyber ?

La traditionnelle carte de vœux version papier ou sa cousine virtuelle, plus écologique ? Les deux sont utilisées aujourd'hui. Le papier n'a pas l'air de vouloir totalement céder sa place.

Et vous, vous utilisez ou vous recevez laquelle, en majorité ? La carte de vœux traditionnelle, en version papier, enveloppe et timbre... ou des cartes virtuelles sur internet, par mail ? On peut parfois aussi se servir des deux. Mais une chose est sûre, la carte virtuelle fait faire des économies d'affranchissement auprès de La Poste. Pourtant les cartes de vœux restent des produits qui se vendent. L'autre solution, c'est de faire ces cartes vous-même.

Faire ses cartes "maison"

C'est le cas de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Elle fabrique elle-même ses 1900 cartes de voeux, alors forcément Hélène Baudisson, du service communication, est très attachée au papier : "ça parle un peu plus quand même, c'est plus personnel, et ça a le mérite d'être sûrement plus lu aussi". Pour d'autres institutions, la carte de voeux est devenu bel et bien virtuelle. A l'INSEE en Moselle par exemple, Véronique Heïli, à la communication : "je trouve ça bien le papier, mais la voie électronique coûte beaucoup moins cher, c'est pour ça que beaucoup s'y sont mis".

Carte animée, le nouveau must

Une tendance : les collectivités territoriales semblent continuer à privilégier le papier, alors que beaucoup d'autres institutionnels n'hésitent plus à passer par le mail. Un sondage de 2014 indique que beaucoup de Français restent adeptes de la carte de vœux version papier : 48%, d'après une enquête TNS Sofres de 2014. Mais un concurrent devient de plus en plus sérieux : la carte animée sur internet ! 17 millions de Français devraient en envoyer en ce mois de janvier.