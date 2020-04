CARTES - Déconfinement : où pourront se rendre les habitants d’Occitanie dans un rayon de 100 km ?

Le déconfinement sera synonyme, dans un premier temps, de liberté de mouvement réduite. Les déplacements seront ainsi limités à 100 km autour du domicile, sauf motifs dérogatoires. Mais à quoi correspondent ces 100 km ? Les cartes qui suivent permettent de se représenter la zone autorisée depuis les villes d'Occitanie. Et vous pouvez construire votre carte personnelle via plusieurs site internet et notamment calcmaps ou encore google maps.

Toulouse

A Toulouse, beaucoup de frustrations pour les balades à venir. Les randos dans les Pyrénées sont très limitées. Il faudra se contenter des alentours de Foix. Pour ceux qui aiment la mer, c’est trop loin. Idem pour ceux qui visaient l’océan.

Albi

Quand vous habitez Albi, vous pouvez évidemment rejoindre Toulouse et Montauban. En revanche, le littoral près de Narbonne ne sera pas accessible à quelques kilomètres près. Pour des balades. Il faudra se contenter de randonnées sur la Montagne Noire, dans les causses aveyronnais et dans une partie de l’Aubrac.

Nîmes

Pour les Nîmois, les grandes villes aux alentours sont accessibles : Montpellier, Avignon, Aix-en-Provence. En revanche, c’est non pour Marseille, à quelques kilomètres près. Evidemment, vous pourrez prendre l’air en Camargue. Pour la Lozère, les grandes balades dans les Cévennes ou sur le causse Méjean sans aucun problème. En revanche, si votre famille est à Mende, ça se jouera à un cheveu et tout dépendra de la tolérance des forces de l’ordre.

Montauban

Pour aller chez des proches autour de Toulouse ou Albi, c’est oui évidemment. En revanche pour les sorties, à Montauban on est trop loin de la montagne et de la mer. Vous pourrez donc profiter de grandes balades dans le Querçy.

Mende

Trouver où aller se promener sereinement en Lozère, ce n’est jamais un problème. Aubrac, Causses, Cévennes et même une partie du Massif Central sont accessibles. En revanche, faire des courses ou retrouver de la famille dans une grande ville ce sera beaucoup plus compliqué. Nîmes et Montpellier sont juste à la limite des 100km. Impossible d’aller à Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Il faudra donc espérer une certaine tolérance des gendarmes ou policiers.

Montpellier

Si vous habitez Montpellier, vous êtes plutôt chanceux. La Camargue notamment est accessible sur la côté méditerranéenne. Pour aller au frais, vous pourrez profiter des Cévennes gardoises et lozériennes jusqu’à Florac. Et les déplacements dans les villes de Nîmes, Avignon, Narbonne sont évidemment possibles.

Béziers

Les villes sur la côte sont évidemment lésées puisqu’une grande partie du périmètre est en pleine mer. Mais depuis Béziers, vous pourrez profiter de balades sur les chemins littoraux mais aussi dans un petit bout de Pyrénées. Pour rejoindre les grandes villes, c’est oui pour Perpignan et Montpellier. Mais plus au nord, c’est très restreint, vous ne pourrez rejoindre ni Toulouse, ni Albi. Un Biterrois ne pourra pas non plus se rendre à Nîmes.

Perpignan

Pour Perpignan, cette carte des 100km est extrêmement frustrante. D’abord parce qu’une grande partie est en mer. Mais aussi parce qu’un bon quart se retrouve en Espagne et qu’évidemment la frontière est fermée. Sur la côte, vous pourrez aller jusqu’à Sète, à peine, en se souvenant que les plages restent fermées au moins jusqu'au 2 juin. Dans les terres, une petite balade vers Foix ou autour de Castelnaudary sera possible à partir du 11 mai.