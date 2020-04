CARTES - Déconfinement : où pourront se rendre les habitants de la Dordogne dans un rayon de 100 km ?

C'est l'une des annonces d'Edouard Philippe ce mardi lors de la présentation de son plan de déconfinement contre le coronavirus : dès le 11 mai, il sera possible de voyager jusqu'à 100 km de chez vous. Voilà ce que cela donne pour les habitants de la Dordogne

C'est l'une des annonces d'Edouard Philippe ce mardi lors de la présentation de son plan de déconfinement : dès le 11 mai, il sera possible de voyager jusqu'à 100 km de chez vous. Pas plus, sauf raison impérieuse.

En revanche, plus besoin d'attestations pour les petits déplacements. Mais 100 km, cela correspond à quoi exactement pour les habitants du Périgord ? La réponse est sur le site geoportail du gouvernement.

Et voici quelques simulations.

PERIGUEUX :

D'abord, si vous habitez Périgueux, il sera théoriquement impossible d'atteindre Bordeaux, située à 133 km.

Déplacements à 100 km autour de Périgueux - Géoportail

Mais vous pourrez aller jusqu'à Angoulême, Limoges, Brive mais pas Cahors.

BERGERAC :

Les habitants de Bergerac, eux, pourront théoriquement aller à Bordeaux et à Agen :

100 km autour de Bergerac - Géoportail

Mais pas sur le bassin d'Arcachon, ni à Brive, ni à Cahors, ni encore à Angoulême.

NONTRON :

Les habitants de Nontron maintenant. Ils pourront aller facilement à Angoulême, Limoges, Périgueux, Bergerac, Brive, Sarlat... mais pas à Beynac ! Autrement dit, ils ne pourront pas rejoindre l'extrême sud du Périgord.

100 km autour de Nontron - Géoportail

TERRASSON :

Les habitants de Terrasson pourront rejoindre Périgueux, Brive, Tulle, Bergerac, ou encore Cahors et Limoges. Mais pas Montpon, autrement dit, pas l'extrême ouest du Périgord. Angoulême leur sera aussi inaccessible.

100 km autour de Terrasson - Géoportail

BEYNAC :

Les habitants de Beynac et plus généralement de l'extrême sud-est du département pourront quant à eux se rendre aux portes... de Montauban ! Mais aussi à Brive, Tulle, Cahors, Périgueux, et dans le nord d'Agen. Mais pas à Nontron.

100 km autour de Beynac - Géoportail

SAINT AULAYE :

Pour les habitants de Saint Aulaye, dans le nord-ouest du Périgord, c'est peut être le jackpot. Car même si les plages sont fermées, l'estuaire de la Gironde sera accessible ! Tout comme Périgueux, Angoulême, Bordeaux, Bergerac... mais pas Sarlat ni Limoges et Brive.

100 km autour de Saint Aulaye - Géoportail

Si vous voulez connaître le rayon de 100 km exact pour votre commune, alors rendez vous sur le site Géoportail, puis cliquez sur la petite clef à mollette à droite, puis sur "Calculer un isochrone", rentrez le nom de votre commune, puis indiquez un rayon de 100 km...