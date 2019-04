Cartes grises : ces sociétés privées qui remplacent les guichets des préfectures

Depuis novembre 2017, les préfectures ont fermé tous les guichets de demandes de cartes grises et de tout autre titre sécurisé. Les démarches doivent être faites en ligne. Des sociétés privées se sont engouffrées dans la brèche pour aider les nombreuses personnes désorientées.

Wisches, France

Alsace Carte Grise est installée en plein cœur de Wisches, près de Schirmeck dans la vallée de la Bruche. Depuis la fermeture des guichets de demandes de cartes grises dans les préfectures en novembre 2017, la petite boutique ne désemplit pas. Jusqu'à 400 clients par mois qui parfois viennent de la région strasbourgeoise ou des Vosges.

Aujourd'hui, toutes les demandes de cartes grises se font sur internet, via le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, l'ANTS, qui lors de son lancement a accumulé les bugs. Gilbert Tomé, le gérant d'Alsace Cartes Grises, affirme que ces bugs n'ont toujours pas cessé. "Si je mets 20 dossiers en ligne pour la même société, parfois il y en a 10 qui ne passent pas", explique t-il. Ses clients sont des sociétés qui ne veulent pas alourdir leurs tâches administratives, des particuliers qui n'ont pas envie de perdre du temps et beaucoup de personnes, âgées ou non, rebutées par internet.

Gilbert Tomé dans sa boutique © Radio France - Olivier Vogel

Pas à l'aise sur internet

Hervé, un chauffeur de poids-lourd venu faire renouveler son permis de conduire, n'est pas du tout à l'aise sur internet. "On n'a pas appris ces choses là, c'est compliqué pour nous, je préfère le faire faire par des personnes compétentes".

Une aide pour tous types de documents administratifs

Le gérant d'Alsace Carte Grise voit passer jusqu'à 400 personnes par mois dans sa boutique, beaucoup pour des cartes grises - que les clients reçoivent deux jours plus tard moyennant 30 euros - ou des dossiers de permis de conduire mais aussi pour toute sorte de demandes de documents administratifs, des extraits de casier judiciaire par exemple. Il y a quelques semaines Gilbert Tomé a même accueilli un client qui lui avait été adressé, ironie du sort, par un agent strasbourgeois des services de l'état.