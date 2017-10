Cartes grises et permis de conduire bientôt uniquement par internet en Isère

L'Etat poursuit la modernisation de ses services en Isère. A partir du 16 octobre Préfecture et Sous-Préfectures ne traiteront plus au guichet les demandes de permis et de cartes grises. Direction internet!

Attention! A partir du 16 octobre il ne sera plus possible en Isère de faire les démarches pour les cartes grises et les permis de conduire aux guichets de la Préfecture à Grenoble, ni à ceux des Sous-Préfectures de La-Tour-du-Pin et Vienne. L'Etat poursuit sa "modernisation", qui est aussi une "simplification pour l'usager" explique Violaine Demaret, sous-préfet et secrétaire générale de la Préfecture de l'Isère.

"C'est très simple - et c'est dors et déjà possible - vous allez sur le site de la Préfecture, qui vous renvois au site de l'agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS. A ce moment-là vous choisissez la démarche que vous voulez faire [...] En cours de procédure vous créez un compte ou vous utilisez votre compte personnel si vous en avez déjà un à travers France connect (plateforme commune à Ameli et aux Impôts par exemple) et à ce moment-là tout est expliqué. Vous devez avoir à disposition une pièce d'identité. Une fois la démarche effectuée vous avez la possibilité de suivre l'instruction de votre dossier en vous connectant et vous recevez le document demandé à domicile". Par recommandé avec accusé de réception pour être sûr du destinataire. Simple... comme une lettre à La Poste!

Si nous sommes mal à l'aise avec l'outil ou privé de tout accès internet, la Préfecture renvoie vers les "points numériques", où l'on peut trouver matériel et assistance. Il y en a deux dans le hall de la Préfecture, et un dans chaque Sous-Préfecture. Ils peuvent exister aussi dans la dizaine de "Maisons de services au public" du département et dans une vingtaine de communes, où la Préfecture aide à l'installation de ces points.

Modernisation, simplification... et économies!

Vu du côté des services préfectoraux cette numérisation pleine et entière des démarches de permis et de cartes grises est aussi une nouvelle façon, après d'autres réformes déjà, de libérer du temps et du personnel aux guichets. Selon Violaine Demaret, secrétaire générale de la Préfecture de l'Isère, cela ne va pas seulement servir à rendre des postes pour participer aux économies sur le budget de l'Etat, "cela va surtout permettre de redéployer du personnel sur des services que nous ne rendons pas complètement de la façon dont nous le souhaitons". C'est le cas "des questions de sécurité avec les exercices que nous ne faisons pas assez souvent, de la lutte contre la fraude, du contrôle de légalité des décisions des collectivités locales, ou encore de la coordination des politique publiques". Le temps de guichet "libéré" va aussi permettre d'améliorer notablement l'accueil des étrangers, "tant à Grenoble que dans les Sous-Préfectures" précise la secrétaire générale. Il y aura donc toujours des horaires d'ouverture et du personnel d'accueil dans ces Sous-Préfectures, "où il y aura aussi toujours besoins d'informer et d'orienter les gens pour leurs démarches". Ouf!

Selon les chiffres de la Préfecture, en Isère chaque année ce sont environ 60 000 cartes grises qui sont éditées ou modifiées et près de 50 000 permis de conduire.

Selon Violaine Demaret, en 5 ans de politique de restructuration des Préfectures, "3 000 postes ont été supprimés dans le pays soit a peu près l'équivalent de 13 Préfectures moyennes". Le programme de numérisation des principales démarches administratives permet de libérer "2 000 équivalents temps plein dans le pays. 1200 environ seront "rendus". 700 à 800 seront réorientés vers d'autres services".