CARTES - Où demander une carte d'identité biométrique en Normandie ?

A partir de ce jeudi, si vous vivez en Normandie, la démarche de demande de carte d'identité change. Il faut désormais passer par une pré-demande en ligne et, dans un second temps, s'adresse à l'une des 115 mairies équipées du dispositif de recueil des demandes.

Ce jeudi 2 mars, il y a du changement quand on a besoin de faire faire (ou refaire) sa carte nationale d'identité et qu'on vit en Normandie. Tout le territoire français adoptera progressivement la réforme (c'est déjà lancé dans les Yvelines et en Bretagne). Ce jeudi, cela concerne les habitants des départements de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de Seine-Maritime et de l'Eure et certains départements du centre de la France.

De quoi s'agit-il ? Désormais, quand vous avez besoin de faire refaire votre carte d'identité, il faut formuler une pré-demande en ligne. Dans un second temps, vous devrez vous rendre dans une mairie équipée du dispositif dit "de recueil de la demande" (en général, ce sont les mairies qui pouvaient déjà recueillir votre demande de passeport). Concrètement, les mairies sont dotées d'un système qui permet de prendre les empreintes digitales, avant de les transmettre en préfecture.

Quelles sont les mairies habilitées à traiter les demandes ? Vous trouverez ci-dessous la liste des mairies par département sous forme de carte. En Seine-Maritime, une liste de 34 mairies est établie, elles sont 24 dans le Calvados et dans l'Eure, 21 dans la Manche et 13 dans l'Orne (la liste sera communiquée ce jeudi par la préfecture).

Les 34 mairies équipées en Seine-Maritime :

Les 24 mairies équipées dans le Calvados :

Les 24 mairies équipées dans l'Eure :

Les 21 mairies équipées dans la Manche :

Les 13 mairies de l'Orne (liste détaillée à venir).

