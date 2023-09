CARTES - Royal de Luxe : découvrez en détails le parcours des géants à Saint-Herblain et Nantes

Difficile de ne pas les remarquer, mais il serait tout de même dommage de les manquer ! Le Xolo et le Bull Machin de Monsieur Bourgogne, deux créatures sur patte hautes de plusieurs mètres, débarquent à Saint-Herblain et Nantes à partir de vendredi matin.

Guidés par leurs maîtres, artistes de la compagnie Royal de Luxe, les géants comptent bien déambuler dans les rues pour se faire connaître des spectateurs avant de s'élancer dans une folle course le dimanche. N'en ratez pas une miette ! France Bleu Loire Océan vous dévoile leur chemin, secret jusqu'ici, dans ses détails.

Vendredi, promenade quartier Bellevue

Le spectacle commence à Saint-Herblain, quartier Bellevue. Pour assister au réveil des deux bêtes, il va falloir se positionner à deux endroits différents. Rassurez-vous, l'une est plus matinale que l'autre : Le Xolo ouvre les yeux à 9h30, boulevard Winston Churchill, tandis que le Bull Machin lui, n'émerge que trente minutes plus tard, vers 10h sur la place du marché Bellevue.

Le premier géant rejoint alors son compère canin pour parcourir le même chemin. Direction la Rue d’Aquitaine, en longeant le parc du Clot fleurit via les rues de Grenoble et de Dijon. Le matin, le Bull Machin et Le Xolo se suivent, sur une boucle : de la place du Docteur Forestier, le défilé se poursuit route de Saint-Nazaire avant de regagner le Boulevard Winston Churchill et se poser à nouveau sur la Place du marché. Là, tous deux s'arrêteront vers midi et quart pour une sieste de trois heures !

À 15 h, nouvel éveil, pour descendre sur le rond-point du boulevard Winston Churchill. Une déambulation jusqu'à 18h30 avant de partir se coucher : le Xolo compte s'endormir vers le Miroir d'eau, tandis que le Bull Machin préfère se nicher sur la Place du marché.

Longue balade dans le centre-ville et sur l'île de Nantes samedi

Le samedi matin, on retrouve nos deux géants cette fois dans le centre-ville de Nantes. Le Xolo se réveille du côté du Miroir d'eau et le Bull Machin au niveau de la place du Cirque. Début des festivités vers 10h, le Bulldog va faire un tour près du marché de Talensac, le Xolo lui choisit plutôt les grandes places nantaises, Graslin et Royale. Les deux chiens auront le droit à une petite balade ensemble du cours des 50 otages au quartier Bouffay.

Comme la veille, une sieste bien méritée à la mi-journée au Miroir d'eau, de 13h à 15h30, avant une grande balade des deux chiens. Ils prennent la direction du Lieu Unique, passent devant la cité des Congrès avant un passage sur l'île de Nantes via notamment le boulevard Vincent Gâche. Puis, vers 18h15-18h30, c'est l'heure de la pesée place de la petite Hollande.

Après cette longue journée, les deux chiens se couchent aux alentours de 19h30, place du Cirque pour le Bull Machin, dans le bas de la rue de Strasbourg, côté château, pour le Xolo. Il faut bien recharger les batteries avant la grande course du lendemain !

La grande course dimanche à Nantes

Après une bonne nuit, les deux chiens se réveillent à 10h30 dimanche, prêts à en découdre ! Ils convergent tous les deux vers la place de la Petite Hollande, théâtre de leur futur affrontement. Mais il faut se ménager, nos deux géants vont donc avoir droit à une petite sieste à partir de 12h30.

À 15h, c'est le top départ de la fameuse course entre le Xolo et le Bull Machin. Une épreuve qui se déroule dans le secteur de la Petite Hollande. L'arrivée est prévue deux heures plus tard, côté Loire, avec la remise du trophée, un os de dinosaure !

Après cette belle journée, les deux géants quitteront Nantes via la chaussée de la Madeleine, pour de nouvelles aventures.

