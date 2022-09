CARTES - Santé dans les territoires ruraux : la Mayenne encore mal lotie sur l'accès à la santé

Une étude publiée ce vendredi matin sur la santé en milieu rural, commandée par l'Association des maires ruraux de France et en partenariat avec France Bleu, apporte un éclairage sur la répartition des médecins à l'échelle des bassins de vie et le département de la Mayenne est encore déficitaire.

Le nombre de médecins pour atteindre la moyenne nationale

Carte de la Mayenne du nombre de médecins qu'il faut dans les bassins de vie pour atteindre la moyenne nationale. - Capture d'écran carte de l'étude de l'AMRF.

Sur cette carte, on voit que dans le sud-ouest de la Mayenne par exemple, en prenant le bassin de vie de Renazé ou de Craon, il a un peu plus de médecins que la moyenne nationale. Deux de plus à Craon (chiffre 2 en rouge sur fond vert) et 0 pour Renazé. Un peu plus à l'est du département, il manque six médecins dans le bassin de vie de Château-Gontier-sur-Mayenne pour atteindre la moyenne, même chose dans celui de Cossé-le-Vivien (3), sachant que la moyenne est de 0,8 médecins pour 1.000 habitants.

Dans le bassin de vie lavalloise, le manque est le plus criant : un déficit de 36 généralistes pour être dans la moyenne. Dans le Nord-Mayenne, on compte entre 1 et 7 médecins de moins par rapport à la moyenne. Finalement, la Mayenne est déficitaire de 42% de médecins, il en manque 241 dans notre département dont 159 spécialistes. Ce sont surtout les gynécologues, 82% en moins par rapport à la moyenne française et les psychiatres, 70%, qui sont les moins représentés en Mayenne.

Le nombre de médecin pour atteindre le chiffre idéal de généralistes

Le nombre de médecins qu'il faudrait en Mayenne pour atteindre le chiffre d'1 médecin pour 1.000 habitants, ce qui serait idéal selon l'AMRF. - Capture d'écran de l'étude de l'AMRF

Sur cette seconde carte, on voit par exemple qu'il faudrait 57 médecins dans le bassin de vie de Laval pour atteindre le chiffre d'un médecin pour 1.000 habitants, un taux cible "qui serait en accord avec les idéaux républicains et le principe constitutionnel d'accès aux soins", explique l'étude. On constate également qu'il faudrait 10 généralistes en plus dans le bassin d'Évron, 11 dans celui de Château-Gontier-sur-Mayenne ou encore 12 dans celui de Mayenne. Seul le bassin de Craon est pile poil dans le taux cible.

L'étude mentionne également que la Mayenne est le troisième département ex-aequo sur le déficit de médecins en France, derrière l'Eure et l'Ain. Il manque donc 241 médecins dans notre département dont 159 spécialistes. Ce sont surtout les gynécologues, 82% en moins par rapport à la moyenne française et les psychiatres, 70%, qui sont sous-représentés en Mayenne.

Quatre solutions avancées par l'étude

Pour répondre à ces problèmes, quatre propositions sont avancées à la fin de l'étude : donner des moyens aux étudiants en santé pour faire des stages hors du lieu de leur formation initiale, développer les ESCAP, les équipes de soins coordonnés autour du patient, faciliter l'installation des professionnels de santé et développer de nouvelles manières de pratiquer pour les médecins.