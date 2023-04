Carton plein pour le sport bien-être dans le Loiret

Se bouger, marcher, courir, nager, pédaler : c'est bon pour la santé ! Faire du sport en amateur ou en professionnel, en solo, en famille ou entre amis. Avec les beaux jours, on le voit les Loirétains se remettent à faire du sport. Cela tombe bien, car le calendrier des événements est bien rempli.

Tout d'abord la grande nouveauté est proposée par le Conseil départemental du Loiret. "La Loirétaine" aura lieu le week-end du 13 et 14 mai. Cela s'annonce comme "le plus grand week-end sportif du Loiret" avec un slogan : le sport pour tous, un circuit pour chacun.

"Le sport-santé est un enjeu national"

"Il y aura 35 sports représentés" explique Christian Braux, vice-président du Département en charge du sport, de l'inclusion, du handicap et du bien vieillir. Un village sportif sera installé à Châteauneuf-sur-Loire. Au programme : de la course à pied, des descentes de Loire en canoë-kayak, gratuites et par équipes, également des randonnées pour tout le monde. Un public familial, des sportifs amateurs et confirmés sont attendus.

D'ores et déjà, cette première édition fait le plein, au niveau des inscriptions pour la descente de Loire il ne reste que quelques dizaines de places. Cet engouement n'étonne pas Christian Braux, car "nous sommes dans une dynamique sportive, portés par les futurs grands rendez-vous internationaux" dit-il.

Au premier rang desquels la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre, "là aussi nous soutenons des manifestations auprès des clubs, nous avons lancé des appels à projets pour faire que ce moment soit un moment sportif sur notre département et nous distribuons des ballons dans tous les clubs de rugby" .

Paris JO 2024 dans le viseur

Le week-end du 13-14 mai, il y aura aussi un triathlon à l'Ile Charlemagne, des animations sportives à Chécy ou encore à Cercottes. Et puis ce sera le wkd du Tour cycliste du Loiret, sans oublier le Vélotour à Orléans. Bref, c'est toute une dynamique qui est en marche, se réjouit Jean-Louis Desnoues. Le président du CROS Centre-Val de Loire, le comité régional olympique et sportif, insiste sur l'importance de pratiquer une activité sportive au quotidien.

"On le voit bien, on a besoin de remettre la France en mouvement en ce qui concerne l'activité sportive. Et je le dis sérieusement, faire du sport devrait être remboursé par la Sécurité sociale, d'ailleurs il y a des mutuelles qui commencent à réfléchir à cette articulation. Une licence dans un club de sport, ça ne devrait rien coûter car ce sont des dépenses en moins à terme pour la collectivité. C'est bon pour le moral, pour la santé et bon pour le porte-monnaie" Jean-Louis Desnoues conclue, "faire du sport c'est créer du lien social, on est sur un bien commun".

Pour ce qui est des JO de Paris, le Loiret labellisé "Terre de jeux 2024" accueillera le relais de la Flamme olympique, en tant que département-étape. Et on connaitra dans quelques jours, au mois de mai, la date et le circuit officiel du passage.

Marche, course à pied, vélo

En attendant, avec le printemps et le retour des beaux jours, les Orléanais ont ressorti les baskets et les vélos sur les bords de Loire, comme à l'Ile Charlemagne, il y a du monde. Le sport bien-être, le sport loisirs. Loup a 8 ans et ce mercredi après-midi, il est venu sur la base de loisirs en famille.

"J'ai fait de l'accrobranche c'était trop bien, sinon pendant l'année je fais du hockey" explique le jeune garçon pour qui le sport "c'est important" car c'est bon pour la santé. Sa grand-mère Odile, acquiesce "c'est vital, c'est clair que quand on bouge un peu, quand on marche ou qu'on fait du vélo, on ne pense à rien pendant une heure ou deux, donc ça fait beaucoup de bien". Deux pas derrière, Nicolas la trentaine, venu lui aussi pour s'oxygéner ne dit pas autre chose. "Le sport est primordial pour la santé et pour avoir une bonne hygiène de vie".