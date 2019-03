Casiers judiciaires pour les bénévoles du foot : le district des Landes est sceptique

Département Landes, France

Le football veut protéger les enfants des violences sexuelles. Désormais la Fédération Française de Football (FFF) vérifiera tous les casiers judiciaires des bénévoles des clubs de foot. Si le bénévole a été auteur d'infractions sexuelles ou violentes dans le passé, il ne pourra pas travailler avec les enfants. La décision a été prise par la Fédération Française de Football en accord avec le Ministère des Sports et les Ligues régionales.

Cette mesure est intéressante sur le principe, mais la FFF ne réalise pas la charge de travail supplémentaire - Claude Augey, président du district de football des Landes.

Le dispositif va être testé dans un premier temps dans le Centre-Val de Loire dès septembre. 14 000 bénévoles vont être contrôlés. Claude Augey est le président du district de foot des Landes. Pour lui, cette mesure est une avancée dans le monde du sport, mais il craint que les clubs ne soient pas en mesure de l'appliquer : "Cette mesure est intéressante sur le principe, mais la FFF ne réalise pas la charge de travail supplémentaire que les clubs vont devoir fournir. Il y a des clubs dans les Landes avec plus de 500 licenciés, ça risque d'être compliqué."

13 000 bénévoles dans les clubs landais

Sébastien Boueilh est le fondateur de l'association "Colosse aux pieds d'argile" dans les Landes, qui lutte contre les violences sexuelles dans le milieu sportif. Il a travaillé en collaboration avec le Centre-Val de Loire et le Ministère des Sports pour obtenir le contrôle des casiers judiciaires des bénévoles. Il se réjouit de cette expérimentation : "Cela permettra de filtrer les bénévoles, déjà condamnés et qui ont purgé leur peine." Si l'expérimentation est concluante, la mesure sera mise en place partout en France, et sur d'autres sports. Dans les Landes, près de 1300 bénévoles des clubs de foot landais seraient concernés.