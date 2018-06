Cassel, France

C'est un titre honorifique mais qui est très prisé des plus beaux villages de France. Pour la 7ème édition du "village préféré des Français", le village nordiste de Cassel a donc été sacré. Les 2 400 habitants s'étaient mobilisés pour faire triompher leur village, une mobilisation très présente aussi sur les réseaux sociaux pendant l'émission.

Omg y'a une grosse ambiance sur la Grand place #JeVoteCassel@FlandresTV#VillagePréféré trop triste de pas être avec eux 😤 — Mitzi (@MitziFdr) June 19, 2018

Les raisons d'une victoire

Début mai, lors du tournage du clip de présentation de la commune, Stéphane Bern avait été accueilli dans la chaleur du Nord : ambiance de carnaval, au milieu des géants Reuze Papa et Reuze Maman, initiation au tir à l'arc vertical, un jeu typique des Flandres.

#villageprefere cassel 1er provisoire !!!! On compte sur vous !! #JeVoteCassel tapez 11 au 72121 @StephaneBern s’est initié au tir à l’arc à la perche en #coeurdeflandre lors de l’enregistrement de la séquence à Cassel !#necherchezplusvousetesaubonendroit !!! @bernstephanepic.twitter.com/crtHNrmxql — Coeur de Flandre (@CoeurdeFlandre) June 19, 2018

La région des Hauts de France a également montré ces dernières années qu'elle savait se mobiliser pour ce genre de concours télévisuel : Miss France (2015, 2016, 2018), Monument préféré des Français (le beffroi d'Arras en 2015),...

Cassel, c'est un petit village qui semble posé sur un mont boisé de 176 mètres d'altitude qui émerge de la plaine de Flandres. La vue à 360° sur la plaine des Flandres est incroyable.

Vue du versant sud de Cassel © Radio France - Stéphane Barbereau

Le village date de l'époque gallo-romaine, est entouré de 7 voies romaines, s'est relevé de l'invasion des Vikings, de la destruction de ses remparts par Louis XIV lorsque la Flandre a été rattachée à la France il y a 350 ans.

Le musée de Flandres est le plus vieux bâtiment de la commune (XIème siècle) © Radio France - Stéphane Barbereau

Ses façades dans le plus pur style flamand, ses pavés, la chaleur humaine de ses habitants et ses estaminets flamands (on en compte 23, soit 1 pour 100 habitants) ont de quoi charmer les touristes. Cassel espère bien maintenant profiter de cette notoriété. Les villages sacrés les années précédentes ont vu leur fréquentation touristique bondir de 60% ! Comme le veut la tradition, Stéphane Bern reviendra à Cassel pour apposer la plaque officielle du "village préféré des Français" 2018. L'animateur, très attaché au patrimoine et qui a lancé l'idée d'un loto du patrimoine en septembre prochain, entend aussi prendre à bras le corps la rénovation du Château Vandamne, un joyau de l'époque impérial abandonné.