VIDEO - Castille, l'une des quinze vaches sarthoises au Salon de l'Agriculture

Elevée à Auvers-le-Hamon, Castille sera l'une des 16 vaches de race Rouge des Prés en compétition à Paris. Portrait de la doyenne du concours et de son éleveur.

Un "super bassin" et un "très bon arrondi de culotte" selon son maître : pas de doute, Castille sera l'une des favorites du Salon de l'Agriculture 2017.

La doyenne de la compétition

Troisième du concours des Rouges des Prés en 2015, cette vache à la robe rouge et à la tâche blanche sur le front retourne à Paris et sera la doyenne de sa catégorie, à presque 10 ans. Nous avons rencontré son éleveur Antoine Duval dans son exploitation, à Auvers-le-Hamon, près de Sablé-sur-Sarthe (72).

Les caractéristiques de Castille

Âge : 9 ans et demi.

Poids : 1 100 kg.

Qualités: très bon développement musculaire, très belle épaisseur, très bon arrondi de culotte (l'arrière).

Caractère : calme, très maternelle.

Palmarès : 3e du Salon de l'Agriculture 2015. Sélectionnée parmi les 16 finalistes de 2017.

Peut-elle gagner ?

La concurrence sera rude, comme chaque année. "On a essayé de la préparer au mieux", explique Antoine Duval. "On la brosse, on enlève le moindre petit poil qui dépasse, on lui donne une douche tous les 15 jours. Elle doit être parfaite !".

L'éleveur lui fait suivre un régime soutenu : "du foin, du foin, du foin à volonté, et un régime à base de pulpe de betterave, luzerne déshydratée et tourteaux de lin. Très riche !" Et en grand quantité : 12 à 15 kilos ingérés chaque jour à l'approche du concours, contre 2 à 3 kg habituellement.

Bref, une préparation digne d'un sportif de haut niveau. "Comme un cycliste ou un footballeur", s'amuse Antoine. Qui se refuse à la comparer avec Ice Cream, son taureau sacré dans la même catégorie l'an dernier. "On ne compare pas un mâle et une femelle".

Une bouffée d'oxygène au milieu de la crise

A 47 ans, Antoine Duval participe pour la cinquième fois au Salon de l'Agriculture. La victoire d'Ice Cream en 2016 ? "Forcément content, c'est le résultat de pas mal d'années de travail". Il élève seul son cheptel de 150 vaches.

Si Castille l'emporte, Antoine pourra vendre plus chers ses veaux. Mais l'ambiance sera quoiqu'il arrive morose.