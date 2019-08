Casting et rencontres avec des professionnels du cinéma à Chambéry le Haut cette semaine

Chambéry, France

C'est la société de production "de l'Autre Côté du Périph" qui vient tourner les derniers courts métrages de la série "Dans Mon Hall". Il s’agit de films consacrés à la vie des habitants des quartiers et cités de l'Hexagone. « Depuis 2013, la collection Dans Mon Hall met en valeur les quartiers populaires et leurs habitants » indique la Production. « Durant deux semaines, auprès d’un réalisateur qualifié et de son équipe, ils participent à la création de trois courts métrages de trois minutes, inspirés de leur vie quotidienne »

Aller à la rencontre des pros pour découvrir l’univers du cinéma

Les équipes de la société de production invitent tous les habitants à venir à leur rencontre. Les techniciens et autres professionnels seront reconnaissables grâce à des gilets orange fluo. Les habitants intéressés peuvent aussi se rendre dans les bureaux de la Confédération Syndicale des Famille, rue du Mâconnais.

Devant la caméra et autour du tournage, on fait des rencontres formidables - Lahoucine Grimich, Directeur artistique

A chaque fois que les équipes se déplacent dans les quartiers elles vivent des moments uniques : "Je me souviens d’un jeune dont les parents disaient qu’il ne se levait jamais avant midi. Quand nous sommes arrivés pour tourner dans son quartier, il s’est intéressés à ce notre travail, il s’est passionné. Depuis on le suit, il veut faire du cinéma, on est très fier de lui. ajoute Lahoucine Grimich, le directeur artistique de la société de « l'Autre Côté du Périph' ».

Les rencontres et casting se dérouleront lundi, mardi et mercredi. A partir des récits entendus, trois courts-métrages seront écrits et tournés la semaine du 7 septembre, avec les habitants du quartier.