Casting vidéo : havrais de 15 à 18 ans prenez le micro !

France Bleu Normandie propose à 5 havrais de 15 à 18 ans de participer à une émission de radio, en direct le vendredi 30 juin, en présence de Edouard Philippe, le maire du Havre. L'occasion pour les jeunes de parler de leur ville à l'occasion des 500 ans du Havre.

Comment les jeunes vivent leur ville ? Comment l'envisagent-ils dans les années qui viennent ? Qu'ont-ils envie de dire à leur maire ?

Participez au casting vidéo

Vous êtes havrais ? Vous avez entre 15 et 18 ans et vous voulez parler de votre ville ? France Bleu Normandie vous propose de participer à une émission de radio, en direct. Mettez-vous dans la peau d'un journaliste et interviewez le maire du Havre, Edouard Philippe. L'occasion de lui transmettre vos coups de coeur, vos coups de gueule...

Vous avez jusqu'au mercredi 10 mai pour envoyer votre message de candidature en vidéo (courte). Présentez-vous : votre âge, depuis combien de temps vous êtes havrais, ce que vous y faites, et donnez un coup de coeur et un coup de gueule sur votre ville. Les 5 jeunes les plus convaincants seront sélectionnés pour participer à l'émission en direct dans les studios de France Bleu Normandie.