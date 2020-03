Castres - Julien Dumora, du rugby aux devoirs de CE1 : "Je prends pas mal de plaisir"

Confiné avec sa compagne et ses trois enfants, l'arrière ou ouvreur du Castres Olympique Julien Dumora nous raconte comment il jongle entre entretien de la condition physique et les devoirs de ses garçons.

Privé de rugby depuis bientôt un mois en raison de l'épidémie de Coronavirus, Julien Dumora fait comme tout le monde : il est confiné à la maison avec sa femme et ses trois enfants.

Julien Dumora : "Je prends du plaisir à faire faire les devoirs"

Dans le Tarn, Julien Dumora a délaissé le Lévézou (centre d'entraînement du CO) pour le jardin de sa maison : _"_Le point positif du confinement c'est qu'on peut profiter de la famille, comme on a rarement l'occasion de le faire. Même en vacances, en général, tu pars faire ton footing ou ta séance de musculation. Là on peut profiter de tout le monde à la maison", relativise l'intéressé.

Avec sa femme Elodie, il faut gérer trois garçons à la maison : Jules, 7 ans élève en CE1, Louis 5 ans en grande section de maternelle et Charlie 10 mois (lui ne se soucie pas trop des devoirs). "C'est sympa de pouvoir profiter aussi de ce côté scolaire avec les petits. Là on a vraiment le temps de faire les devoirs. Pour Jules, en CE1, il en a pas mal. J'avoue que je prends pas mal de plaisir à leur faire faire les devoirs."

Le programme est cadré : "Le matin c'est devoirs à partir de 10 heures, le temps de déjeuner et de se laver. Jusqu'à midi. On essaie d'être assidus pour que les petits ne perdent pas trop le rythme. L'après-midi c'est détente avec match de rugby ou match de foot."

Un WhatsApp pour garder le contact avec les coéquipiers

Il y a l'école à la maison et malgré tout, une condition physique à entretenir : "Je fais ma séance de course ou mon cardio avant de faire les devoirs, à 9 heures. En début d'après-midi j'enchaîne avec une séance de renforcement et de musculation".

Important aussi de garder contact avec le groupe du CO : "On a un groupe Whatsapp de joueurs sur lequel on communique. Des blagues, des photos un peu tous les jours pour garder le contact. On a aussi les coaches et préparateurs physiques qui prennent souvent de nos nouvelles."