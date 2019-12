Castres s’illumine et lance un des marchés de Noël parmi les plus populaires d’Occitanie

Castres, France

Du 6 au 31 décembre le marché de Noël s’installe à Castres. Le Père Noël et sa joyeuse troupe vous donnent rendez-vous dans son village place Jean-Jaurès dès ce vendredi. Et, si vous décidez d’aller lui faire un coucou, vous ne serez pas seuls. 80.000 personnes environ sont attendues cette année encore. Certains samedis, le marché de Noël de Castres réuni plus de 10.000 visiteurs qui viennent de toute l’Occitanie et même d’un peu plus loin dit la municipalité. Des nombreuses animations sont prévues chaque week-end avec cette année comme nouveauté, le "vrai" village du Père-Noël

Le marché de Noël parfait pour les enfants. © Radio France - SM

Deuxième édition de Fresques en Lumière

En même temps que le marché de Noël, cinq sites du centre-ville de Castres seront également embelli par le spectacle des Fresques de lumière qui débute ce vendredi soir 6 décembre jusqu’au 31 décembre. Un mapping vidéo dans cinq lieux qui invite dans la ville pour la deuxième année.

Eliette Costes gère le Glacier qui est au pied des 6000m2 du Marché de Noël. Elle adore cette moment de l’année qui évidemment rempli son café. Elle voudrait même que les vacances de Noël dure trois semaines.

Le mapping à Castres depuis deux ans. © Radio France - SM

Marché Noël - Village et Maison du Père Noël

Du 6 au 25 décembre :

De 10h à 19h30 : du lundi au jeudi et les dimanches 8 et 15 décembre

De 10h à 21h : les vendredis et samedis et le dimanche 22 décembre

Horaire spécial le mercredi 25 décembre : de 15h30 à 19h30

Du 26 au 31 décembre

Tous les jours de 10h à 19h30

Les Fresque en lumière :

Tour à tour, cinq lieux seront illuminés du 6 au 31 décembre: le jardin du Mail, les maisons sur l’Agout, l’hôtel de ville, le théâtre municipal, l’Agout vue du jardin de l’Evêché.

Du 6 au 20 décembre, de 18h à 20h du lundi au jeudi et le dimanche.

De 18h à 22h le vendredi et le samedi.

Du 21 au 31 décembre, de 18h à 22h tous les jours.

Accès gratuit au marché de Noël et aux Fresques en Lumières de Castres.