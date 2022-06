Castres-Toulouse : à qui le Stade de France ? Le match des supporters est chaud bouillant

Toute la semaine, nous faisons monter la pression entre Castrais et Toulousains. Notre antenne vous est ouverte et les fans donnent de la voix. Deux figures emblématiques des associations de supporters débattent. Et c’est très chaud.

Deux clubs de la région en demi-finale de Top 14 : Castres Olympique-Stade Toulousain ce vendredi 17 juin à 21h05. Un match à vivre sur France Bleu Occitanie dès 18h. Et

À ma droite Huguette Loncan, présidente du club "Le Rouge et le Noir", à ma gauche Julien Joligard, président d'honneur de Puissance … Deux des plus fervents supporters du Stade Toulousain et du Castres Olympiques jouent la demi-finale avant l’heure. Ils s’affrontent sur France Bleu Occitanie. Qui est le favori pour la finale ? Qui sont les meilleurs supporters ?

Et ca commence fort entre les deux représentants des associations de supporters. Quand on demande à Julien Joligard qui est favori, la réponse fuse. "La question ne se pose. Ce sont les rois toulousains, l’équipe internationaux, qui ne fait que briller tout au long de l'année. Nous on est le petit poucet. On ne sait même pas pourquoi on est premier. Et du coup, on va faire en sorte d'assumer ce rôle de petit poucet." ironise le Castrais.

Une posture qui fait hurler Huguette Loncan. "Il faut arrêter avec le petit poucet. La petite ville. Il faut arrêter de pleurnicher. C'est le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir avant. Et nous aurons notre 22ème Brennus."

Alors Julien Joligard, lui promet, les Castrais ne pleurnichent pas. " C'est Ugo Mola qui pleurniche. Le pauvre. Tout au long de la saison, il a déploré l'absence des internationaux mais on ne fait que recruter des internationaux. C'est aussi une politique voulue de la part du club. A Castres, on ne pleurniche pas. On est premier. On mérite. On assume."

Que le meilleur gagne donc... En attendant, pour aller vers Nice, 11 bus et 600 voitures en covoiturage devraient quitter Castres . Du côté de Toulouse, les supporters sont en train de s'organiser.

Castres - Stade Toulousain : le match de l'accession en finale du Top 14 à suivre vendredi dès 20h35 sur France Bleu Occitanie.