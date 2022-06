VIDÉO Castres – Toulouse demi-finale de Top 14: les élèves de La Salle Saint Pierre vont chanter le plus fort

Qui sont les meilleurs supporters ? France Bleu Occitanie lance les défis avant la demi-finale de vendredi et fait notamment chanter les plus jeunes supporters Toulousains et Castrais. Et à l’école La Salle Saint-Pierre, dans le centre-ville de Castres, on adore relever les défis.

Quand on dit à l’école La Salle Saint Pierre, située dans le centre-ville de Castres, qu’il faut chanter plus fort que les Toulousains, on pense enregistrer quelques élèves. Mais, dans cet établissement : les élèves et les enseignantes sont mordus du Castres-Olympiques et totalement fan de Rugby.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Alors, pour chanter, les 200 enfants, se retrouvent dans la cour. Une cour qui est toute blanche et bleue : des fanions, des drapeaux, des dessins pour soutenir le CO. Et ils ont même répéter près à relever le défi. Les petits racontent "la maîtresse a dit qu’il fallait qu’on nous entende jusqu’au stade Pierre Fabre, alors on va crier."

De rugby dans la pédagogie

Et Benoit, en CP fait partie des plus mordus. "Je les amie parce que c’est une belle équipe, on a un vrai esprit d’équipe." Et non, non, le pichoune de 6 ans de demi ne sous-estime pas l’adversaire. "Comparé à Toulouse, on est petit, mais là quand même on va les écraser."

Et les petits et la grands élèves enchaînent les chants « Tous ensemble, Tous ensemble CO » « Et en entend chanter les bleus et les blancs » Et ce n’est pas du temps perdu promet la directrice Laurence Mialhe. "Les enfants jouent au rugby, mais on se sert des valeurs de ce sport. On a besoin de tout le monde, les grands, les petits. On se sert des cartons jaunes et des cartons rouges dans l’école. C’est très pédagogique." Et sachez chez le, une fois qu’ils chantent rien ne peut arrêter les élèves de l’école Saint-Pierre, comme tous les Castrais.