Catalogne : reconfinement dans les communes pendant dix jours

Le gouvernement catalan annonce ce lundi de nouvelles restrictions pour dix jours, à partir de jeudi. Les Catalans n'auront plus le droit de sortir de leur commune.

Les chiffres du coronavirus ne sont pas bons, en Catalogne. La Generalitat le dit, ce lundi, lors d'une conférence de presse de la ministre de la santé, Alba Vergés. Les Catalans, qui ont eu le droit de retrouver leurs familles en-dehors de la région pendant les fêtes de fin d'année, devront se confiner dans leur commune de résidence pendant dix jours, à partir de jeudi.

Interdit, donc, de sortir de sa commune, sauf pour raison professionnelle ou pour faire du sport en plein air dans une commune voisine. En revanche, les bars et les restaurants restent ouverts avec les mêmes règles qu'auparavant : ouverture le matin avant 9h30 et entre 13 heures et 15h30, avec une jauge réduite à 30% des capacités d'accueil.

Les écoles, elles aussi, restent ouvertes. Retour à l'école pour les enfants le 11 janvier, après leurs vacances. Mais les centres commerciaux et les magasins de plus de 400 m² doivent fermer. Durant les week-ends, seuls les commerces essentiels ont le droit d'ouvrir.