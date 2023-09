Catastrophes naturelles au Maroc et en Libye : le département de la Mayenne vote une aide de 10.000 euros

Ce sont deux catastrophes naturelles qui ont provoqué le chaos et la dévastation au Maroc et en Libye : un tremblement de terre et des inondations. Un vaste élan de solidarité et de générosité s'est alors propagé partout dans le monde. Nouvelle illustration ce lundi en Mayenne où le conseil départemental va débloquer une enveloppe d'urgence de 10.000 euros pour les victimes, cette aide sera apportée par l'intermédiaire de la Croix-Rouge.

D'après le dernier bilan officiel au Maroc, près de 3.000 personnes sont décédées et plus de 5.600 ont été blessées dans le séisme ayant touché la province d'Al-Haouz au sud de Marrakech, affectant notamment des zones montagneuses reculées.

Les inondations provoquées il y a près de deux semaines en Libye par la tempête Daniel ont fait plus de 3.800 morts, selon un nouveau bilan communiqué samedi soir par les autorités libyennes de l'Est. Ce chiffre ne comprendrait que les corps enterrés et recensés par le ministère de la Santé, "le bilan est appelé à augmenter chaque jour" déplorent les autorités.