Cathédrale de Clermont-Ferrand : les pompiers à la manœuvre lundi soir pour un exercice de sécurité incendie

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Après l'incendie qui avait ravagé Notre-Dame de Paris au printemps dernier, la préfète du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, avait annoncé la couleur : "J'ai demandé qu'un exercice soit organisé pour qu'on puisse vérifier nos réflexes et nos manoeuvres en cas d'incendie à la cathédrale de Clermont-Ferrand". Nous y sommes. Ce lundi 30 septembre, de 19 heures à 21 heures, pompiers et policiers seront sur le pont pour une simulation grandeur nature.

Une centaine de pompiers et de policiers

Le dispositif est impressionnant : une centaine de pompiers et policiers seront déployés sur le site, avec le matériel nécessaire pour faire face à un potentiel incendie. Un périmètre d'action sera mis en place et chacun est invité à le respecter. Attention notamment aux véhicules qui seraient mal garés et qui pourraient gêner les manoeuvres. Les contraintes sont importantes : elles sont liées à l'architecture du bâtiment mais aussi à sa position sur le plateau central de la ville, dans un quartier ancien, très urbanisé.

Notre-Dame-de-l'Assomption doit être remise aux normes

Cet exercice est important car le bâtiment n'est pas aux normes incendie. Un avis défavorable a été rendu il y a deux ans par la commission de sécurité, avis qui avait entraîné la fermeture de la Tour de la Bayette. En cause, les installations électriques. Des travaux ont été réalisés, d'autres sont encore en cours.

Sur 87 cathédrales en France, deux -dont celle de Clermont-Ferrand- sont considérées comme étant "en péril" selon un rapport parlementaire publié l'été dernier.

L'enjeu aujourd'hui est donc de remettre le site aux normes et d'obtenir un avis favorable de la commission de sécurité.

Le coût des travaux est estimé plus de 900 000 euros.