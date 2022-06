Cathédrale de Nantes : dans les coulisses d'un chantier hors-norme et très loin d'être terminé

Le chantier s'annonçait immense. Il l'est bel et bien. Près de deux ans après l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale de Nantes, les travaux de décontamination de l'édifice se poursuivent. Avant que la restauration du site ne commence le 10 septembre prochain et pour au moins trois ans.

Exit la place Saint-Pierre, l'entrée de la cathédrale se situe à présent sur le cours éponyme, à l'arrière de l'édifice. Une barrière grillagée s'ouvre. Les consignes sont des plus strictes. Pour pénétrer dans l'enceinte du site nantais, près de deux ans après l'incendie qui l'a en partie ravagé, deux combinaisons, un masque FFP3 et deux paires de surchaussures sont requis. Cinq sas de sécurité obligatoires. À l'intérieur, une vingtaine de travailleurs s'emploient à retirer tout le plomb encore présent. Commencée le 10 janvier dernier, l'opération devrait aboutir en septembre avant que la phase de restauration ne débute. Elle pourrait s'étirer jusqu'en 2026. Un chantier hors-norme.

Une vingtaine d'ouvriers équipés d'aspirateurs décontaminent la cathédrale depuis le 10 janvier dernier. © Radio France - Florian Cazzola

Une pollution au plomb divisée par 90 depuis janvier

Balai d'aspirateur en main, au sol ou perchés sur des nacelles à plus de 30 mètres de haut, les ouvriers passent en revue chaque centimètre carré de la cathédrale où les bancs et les œuvres ont laissé place aux échafaudages. "C'est un chantier très compliqué car les personnes qui viennent travailler ne peuvent intervenir que par vacations de 2h30 avant de ressortir 30 minutes et de recommencer pendant 2h30, détaille Anne-Marie Chépeau-Malhaire, ingénieure en charge de la décontamination et de la restauration de la cathédrale de Nantes à la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. _Les salariés ne peuvent pas travailler plus car ça serait trop risqué pour leur santé_. C'est pour cela que c'est très long."

On fait régulièrement des restaurations de tableaux mais déposer l'ensemble des œuvres et les restaurer toutes, c'est unique.

Coincée dans les interstices des sculptures, sur les boiseries, dans chaque recoin de l'édifice, la poussière est partout. Partout. Lorsque le chantier a débuté, les analyseurs de plomb détectaient jusqu'à 92.000 µg/m² (microgrammes par mètre carré), principalement dans le chœur. Le seuil limite est fixé à 1.000 µg/m². Après six mois de travail acharné, il oscille désormais entre 600 et 1000 µg/m² et il n'y a plus de plomb dans l'air.

"En fait, la cathédrale était polluée à 100% au plomb et un peu à l'amiante, poursuit Anne-Marie Chépeau-Malhaire. Mais on a pu bénéficier de l'expérience de Notre-Dame-de-Paris car les deux chantiers sont assez proches. Là bas aussi, ils ont eu du plomb et de l'amiante." Et le pari est en passe d'être gagné. "On ne partira qu'une fois qu'il n'y aura plus aucune contamination, confirme Laurent Lambard, responsable du chantier pour l'entreprise Seché Éco Services, chargée de nettoyer le sol. Notre boulot est de laisser un chantier complètement propre."

Perchés sur des nacelles à 37 mètres du sol, les ouvriers aspirent chaque centimètre carré de pierre afin d'y retirer toutes les poussières de plomb. © Radio France - Florian Cazzola

Des chapelles transformées en réserves pour préserver les œuvres

La dépollution n'épargne pas les œuvres. Après avoir édifié un barnum en urgence dans la nef de la cathédrale afin notamment d'entreposer et donc protéger 27 tableaux, pour l'essentiel du XIXe siècle, les ouvriers se sont attelés à aménager trois chapelles. Transformées en "une sorte de réserve de musée" dixit Clémentine Mathurin, conservatrice Patrimoine et conservatrice des Monuments historiques à la DRAC des Pays de la Loire, les tableaux dont certains mesurent 3 à 4 mètres de large ont tous été décontaminés puis emballés dans l'attente de leur restauration qui va commencer au mois d'août.

"Le cas de la cathédrale de Nantes est très particulier parce qu'on a un chantier global, évoque Clémentine Mathurin. On fait régulièrement des restaurations de tableaux mais déposer l'ensemble des œuvres et les restaurer toutes, c'est unique. Progressivement, on va commencer à les traiter avec une priorité et une attention particulière sur celles directement touchées par l'incendie."

Cela fait plus de deux siècles que le tombeau de François II n'a pas été ouvert et manipulé.

Vingt-sept œuvres sont entreposées dans des chapelles dans l'attente de leur restauration. © Radio France - Florian Cazzola

En parallèle, une équipe de restaurateurs installe ses quartiers dans l'édifice afin d'engager la seconde phase du chantier. La plus délicate. À partir de septembre, le bras sud du transept de la cathédrale, l'orgue de chœur et le chœur vont être rénovés. Suivront les travaux sur le massif occidental, "le plus gros morceau", souffle Anne-Marie Chépeau-Malhaire pour lesquels la DRAC espère obtenir des financement en 2023. Confiné depuis le sinistre, le tombeau de François II, duc de Bretagne et de sa femme Marguerite de Foix va lui aussi faire l'objet d'un chantier exceptionnel.

Prévu en 2020, il avait été reporté en raison de l'incendie. Petit à petit, toutes les structures, abîmées par le temps, de cette œuvre emblématique de la Renaissance vont être démontées pour être plongées dans des bains qui permettent de retirer de la pierre toutes les substances qui viennent ronger le marbre blanc et la serpentine. "Cela fait plus de deux siècles [1817, ndlr] qu'il n'a pas été ouvert et manipulé, explique la conservatrice Patrimoine et conservatrice des Monuments historiques à la DRAC des Pays de la Loire. J'espère qu'on va faire des découvertes." Avant une réouverture partielle estimées en 2025 voire 2026. Pas avant.

Les travaux de restauration de l'édifice religieux devraient commencer en septembre et durer au moins trois ans. © Radio France - Florian Cazzola