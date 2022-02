VIDÉOS - Cathédrale de Nantes : la dépollution sur le point de commencer, près de 19 mois après l'incendie

Le chantier de dépollution de la cathédrale de Nantes doit démarrer en début de semaine prochaine, près de 19 mois après l'incendie qui a endommagé sérieusement l'édifice. C'est une étape longue et délicate qui va durer plusieurs mois.

Les niveaux de plomb largement au-dessus des normes acceptables en terme de pollution

En effet, le feu a fait fondre les 6.800 tuyaux de l'orgue et le plomb s'est immiscé partout : du sol jusqu'aux clefs de voûtes, des sculptures aux confessionnaux. C'est une pollution invisible mais qui nécessite d'entrer dans la cathédrale avec tout un équipement de protection. "On est à 100.000 microgrammes de plomb au niveau de la façade occidentale et du chœur, sachant que la norme est fixée à 1.000", explique Clémentine Mathurin qui est conservatrice des Monuments historiques à la Direction régionale des affaires culturelles. "On est donc très largement au-dessus des normes qui sont acceptables en terme de pollution au plomb".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

On va décoller la poussière de plomb au pinceau

Il faut donc tout dépolluer. "Ces travaux vont être faits à la nacelle", explique Alexandre Godet, le directeur de travaux pour l’entreprise Lefèvre, chargée de la dépollution. "On va avoir six nacelles, de différentes hauteurs, qui vont entrer dans la cathédrale parce que les clefs de voûtes sont à 34,5 mètres de hauteur. On va aussi installer des échafaudages dans les zones inaccessibles en nacelle comme les parties hautes des tours". Et ce n'est qu'ensuite que le nettoyage pourra commencer. Un travail long et minutieux. "On va décoller la poussière de plomb au pinceau et elle sera ensuite aspirée".

Un diagnostic de toute la structure de la cathédrale

En parallèle, un diagnostic va être réalisé au niveau de toute la structure de l'édifice. La chaleur de l'incendie a fait cuire les pierres. Il va falloir les vérifier une par une pour voir dans quelle mesure elles sont fragilisées et déterminer quelles sont celles qu'il faut remplacer ou consolider. De ça dépend la stabilité de la cathédrale. Et, là aussi, c'est un travail très long compte tenu de la taille de l'édifice. Les surfaces à traiter sont importantes et difficiles d'accès.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une conférence sur le chantier de restauration de la cathédrale de Nantes a lieu ce vendredi soir à 18h30 à la Chapelle de l'Immaculée, entre la cathédrale et le jardin des plantes.