Nancy, France

«_Mise à part la taille, la cathédrale de Nancy est aussi vulnérable que Notre Dame de Paris avec des combles similaire_s» confie le délégué du recteur, qui surveille la cathédrale de Nancy depuis plus de 30 ans, l'une des 87 cathédrales en France gérées par l'Etat. C’est lui qui est chargé de faire une levée de doute quand les détecteurs de fumée déclenchent une alarme. Et pour André Bauche, les mesures de sécurité se sont largement renforcées depuis trente ans.

la particularité à Nancy, c'est que l'on ne peut pas faire le tour de la cathédrale

Les pompiers de Nancy visitent régulièrement l'édifice, la dernière inspection date du 26 février 2019 pour vérifier l’accessibilité des lieux et notamment les escaliers menant au beffroi en compagnie de la DRAC et de l’architecte des bâtiments de France.

Chauffage par le sol

Des pompiers qui ont une liste d’œuvres à préserver avec un ordre précis et qui connaissent l'édifice pour le visiter régulièrement, en revanche, les détecteurs de fumée ne sont pas directement reliés à la caserne du centre-ville de Nancy mais déclenchent des alarmes sur place. Un édifice ouvert 365 jours par an et surveillé par des salariés et des bénévoles.

Fenêtres pour le roi Stanislas

Pour André Bauche, qui connait l’édifice par cœur, la surveillance fait partie du quotidien. Celui qui vous raconte les secrets des fausses fenêtres pour le roi Stanislas ou la date des grilles de Jean Lamour connait tous les recoins, jusqu'à son chauffage au sol qui traverse l’église sur 40 mètres de long. Un sous-sol qui avait été inspecté par la sécurité du Vatican lors de la venue de Jean-Paul II, il y a 30 ans : le pape avait assisté à un office en octobre 1988.

Pour Gaëlle Perraudin, «la particularité à Nancy, c'est que l'on ne peut pas faire le tour de la cathédrale» et l’architecte des bâtiments de France en Meurthe-et-Moselle, responsable de la sécurité de l’édifice de poursuivre qui a le soucis d’intervenir le plus rapidement possible en cas de sinistre : «la nuit, on a convenu avec les pompiers que l’intervention se ferait par une porte latérale que l’on pourra défoncer et qui a une moindre valeur patrimoniale que les portes principales».

Les particularités de la cathédrale de Nancy expliquées par Gaëlle Perraudin, architecte des bâtiments de France. Copier

Les pompiers et les services de l'Etat se réunissent régulièrement pour affiner les mesures de sécurité et le dispositif électronique de sécurité incendie va être prochainement modifié : «le système de détection incendie va être amélioré au niveau de l’orgue et au niveau du trésor de la cathédrale, on l’avait déjà défini bien avant le sinistre de Notre Dame» précise l’architecte de la DRAC, direction des affaires culturelles.

André Bauche connait par coeur la cathédrale de Nancy. Copier

Office à l'intérieur de la cathédrale de Nancy. © Radio France - Thierry COLIN