Un prêtre de Carpentras sanctionné après des gestes déplacés sur un jeune garçon

Les faits remontent au mercredi 1er juillet. Un prêtre auxiliaire de la paroisse de Carpentras, en état d'ébriété, a eu des gestes déplacés sur un jeune garçon. Il lui aurait mis la main aux fesses. La scène s'est déroulée en présence du père de l'enfant qui a dû s'interposer. Le prêtre a reconnu les faits auprès de son curé lequel a saisi le Procureur de la République de Carpentras. La famille du garçon a également déposé plainte.

Tolérance zéro devant de tes actes : Jean-Pierre Cattenoz archevêque d'Avignon

Informé de la situation, l'archevêque d'Avignon a immédiatement "assigné à résidence" le prêtre en lui demandant de se tenir à la disposition de la Justice. Le prêtre auxiliaire va être pris en charge par un médecin alcoologue et psychanalyste. Il n'a plus de Ministère et ne peut plus célébrer l'eucharistie en public. Monseigneur Cattenoz parle de faits "inadmissibles dans l'Eglise." Pour lui "il faut sévir par rapport à tous ceux qui agissent de telle manière." En deux mots : "tolérance zéro" conclut Jean-Pierre Cattenoz qui exprime "tristesse et peine" à l'égard des victimes, de leurs familles et de la communauté paroissiale de Carpentras affectée par cet événement.