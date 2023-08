Cauchemar en cuisine : Philippe Etchebest vient au secours d'un restaurant en Dordogne

Le nom a changé, la carte aussi, Fabien Pelletan est à la tête d'un presque nouveau restaurant après le passage des équipes d'M6 en juin dernier. Le cuisinier avait repris "Le Petit Saïgon", un restaurant asiatique réputé sur Périgueux, début 2022 mais il n'a jamais pas connu le même succès. Son serveur l'a convaincu de participer à la célèbre émission d'M6, "Cauchemar en cuisine" qui vient en aide aux restaurants désertés par les clients.

ⓘ Publicité

"Un problème de concept"

"On s'imagine une cuisine sale avec des produits périmés mais ce n'était pas mon cas, j'avais un problème de concept" reconnait Fabien Pelletan. Il proposait des plats inspirés de la cuisine asiatique et de la cuisine française comme des grenouilles au lait de coco ou un croissant aux crevettes avec un succès mitigé. Il n'avait que peu de réservations. Le célèbre chef Philippe Etchebest l'a convaincu de revenir à une carte plus simple avec des produits frais et du terroir.

L'émission est diffusée ce jeudi 3 août à 21h10 sur M6. © Radio France - Antoine Gallenne

Retour à une cuisine traditionnelle

Fabien Pelletan a également changé le nom de son établissement et s'est inspiré d'un mot occitan "le Plâtras" pour rebaptiser son restaurant. La salle du restaurant a beaucoup changé avec de nouvelles chaises, luminaires et une nouvelle décoration.

Le restaurateur estime que le bilan est positif, "je n'aurais pas pu faire cette transition seul, le bilan reste positif car les réservations ont augmenté".

L'épisode de "Cauchemar en cuisine" dans ce restaurant de Périgueux avec Philippe Etchebest est à voir ce jeudi 3 août sur M6 à partir de 21h10.