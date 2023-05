Cause animale : l'association L214 organise une "scène de crime" devant la gare Montparnasse

Police scientifique, faux sang, détectives, sacs mortuaires, ruban de signalisation, silhouettes de cadavres au sol... L'association de défense des animaux L214 a organisé une action ce samedi 6 mai, devant la gare Montparnasse à Paris. Des militants ont reconstitué "une scène de crime pour dénoncer le fonctionnement quotidien des abattoirs".

"35 animaux abattus chaque seconde"

L'association souligne que "chaque jour, plus de 3 millions d’animaux sont abattus en France ", soit "approximativement les populations des villes de Paris et Marseille réunies". Des membres de l'association sont restés tout l'après-midi sur le parvis de la gare pour échanger avec les passants et les "inviter à s'interroger sur leur rapport aux animaux d'élevage".

Des actions similaires étaient organisées dans d'autres villes en France, dont Orléans, Rennes, Angers ou Brest.