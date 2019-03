Cavaillon : un permis de louer pour lutter contre l'habitat indigne

Cavaillon, France

Cavaillon et son agglomération veulent en finir avec l'habitat indigne. La communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse vient d'adopter le "permis de louer". C'est une première dans le département. Il faudra donc une autorisation, quand on est propriétaire, pour mettre un logement en location. Le but : lutter contre l'habitat indigne.

Ce permis de louer sera obligatoire d'ici six mois sur une partie de la commune de Cavaillon. Seront concernés le centre de Cavaillon, la résidence la Clède, la résidence Plein Ciel, la résidence Saint-Gilles, l'avenue Paul Ponce et l'avenue Stalingrad. Ces quartiers sont ciblés car ils abriteraient des logements indignes.

Pas de permis, pas de location

Première étape : le propriétaire dépose sa demande de "permis de louer" en ligne, sur le site de la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse. Une fois sa demande enregistrée, les services d'hygiènes se rendent sur place, munis d'une grille de critères.

Si le logement est conforme, il peut être loué. En revanche, s'il ne l'est pas, le propriétaire doit effectuer des travaux. La communauté d'agglomération lui conseillera quoi faire et une association pourra même lui indiquer comment obtenir des aides financières. S'ensuit une contre-visite pour vérifier que les travaux ont bien été effectués.

Pour repérer les propriétaires récalcitrants, la communauté d'agglomération s'appuiera notamment sur le signalement des locataires, sur sa propre connaissance du terrain, bien sûr, et sur la Caisse des allocations familiales, qui exigera désormais le permis de louer dans ses dossiers. Si le propriétaire loue sans obtenir le permis de louer il encourt jusqu'à 5.000 euros d'amende, 15.000 s'il y a récidive. Ce permis sera valable pendant deux ans.