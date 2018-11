Cavaillon : une marche blanche en hommage à une gilet jaune renversée en Savoie

Cavaillon, France

Une marche blanche était organisée ce dimanche en hommage à Chantal Mazet, la gilet jaune morte le 17 novembre dernier, fauchée par une voiture. Le cortège était mené par une quarantaine de motards à la demande d'Alexandrine Mazet la fille de la victime qui participait à un barrage à Cavaillon quand elle a appris le décès de sa mère le 17 novembre dernier. En tout près de 300 personnes venues de toute la région PACA ont bravé une pluie battante ce dimanche 25 novembre pour une marche blanche entre le rond-point de la fontaine et celui du melon.

« J’ai quitté les blocages pour protéger ma famille », Alexandrine Mazet était sur un blocage à #Cavaillon quand elle a appris le décès de sa maman. Elle est très touchée de la forte mobilisation pic.twitter.com/crczFvfM9Z — France Bleu Vaucluse (@bleuvaucluse) November 25, 2018

Le gilet jaune en brassard, pas de klaxons, pas de slogans, les manifestants souhaitent un moment de recueillement. Une rose blanche à main Alexandrine Mazet est émue de la mobilisation "ça me touche de voir autant de monde".

Un mouvement qui doit continuer

"J'ai renoncé au mouvement pour prendre soin de ma famille, confie Alexandrine, mais je continue à soutenir le mouvement, on ne doit rien lâcher, nous devons être entendus !". Dans la foule principalement des gilets jaunes qui n'ont pas abandonné la mobilisation "on est tous solidaires on est tous dans le même combat, on se bat tous pour la même chose , martèle Claude, mère de deux enfants à Cavaillon, on croule sous les taxes, on arrive plus à s'en sortir on devient des travailleurs pauvres".