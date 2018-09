Françoise Coll et Roxane, la propriétaire et la préparatrice de la pharmacie des banquets peuvent retravailler depuis une semaine

Cavaillon, France

Ce 11 juillet, au matin, Roxane la préparatrice de la pharmacie des Banquets à Cavaillon n'en croit pas ses yeux lorsqu'elle arrive au travail. Devant elle, des dizaines de camions de pompiers et derrière eux, le magasin entièrement calciné. La pharmacie a été détruite par le feu qui a éclaté dans la nuit. Les quatre employés de la pharmacie ainsi que la propriétaire Françoise Coll ont tout perdu. "On est arrivées le matin et il n'y avait plus rien. En quatre heures, on a tout perdu", raconte Françoise Coll.

"Trente ans de travail en flammes" Françoise Coll

La pharmacie des banquets à Cavaillon a été entièrement détruite dans un incendie le 11 juillet 2018 © Radio France - Manon Derdevet

Mais après deux mois et demi de fermeture, la pharmacie des banquets de Cavaillon vient de rouvrir ses portes. Elle est désormais installée dans un bâtiment préfabriqué, installé juste devant l'ancien magasin. "Dès la semaine après l'incendie j'ai décidé de recommencer" explique la propriétaire qui s'est empressée d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir rouvrir.

La pharmacie ne fait plus qu'un tiers de la taille de l'ancienne boutique et le stock a été largement réduit mais Françoise Coll tenait à poursuivre l'activité qu'elle exerce depuis 30 ans. Il faudra au moins un an pour reconstruire son magasin. "On ne sait pas le nombre de patients qui va venir mais on sait bien qu'on ne travaillera pas comme avant" déplore la pharmacienne.

La nouvelle pharmacie des banquets a ouvert mi septembre © Radio France - Manon Derdevet

Suite à l'incendie, Françoise a pu garder trois de ses employées mais elle n'a pas pu renouveler un CDD qu'elle devait initialement garder. Les pharmaciennes et Roxane la préparatrice, en poste depuis cinq ans, sont restées au chômage technique durant toute la durée de la fermeture et sont désormais soulagées de reprendre le travail. "Deux mois, c'était long. Je suis très contente d'être là et très motivée" raconte la trentenaire.

Depuis la réouverture, les clients reviennent également et beaucoup d'entre eux ont écrit des messages de soutien à Françoise Coll durant la fermeture. "Certains passaient devant le magasin en chantier pour nous voir et ils nous demandaient quand ils pourraient revenir" raconte Françoise, très émue.

La pharmacienne espère que sa clientèle reviendra dans la plus petite pharmacie des Banquets ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 19h30.