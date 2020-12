Bilan de la réouverture des magasins à Toulouse : "une véritable envie de soutenir le commerce de proximité"

Le président de la fédération des commerçants de Toulouse estiment que les résultats sont plutôt bons. "On va dire que sur les week-ends, les consommateurs sont présents. On note une véritable envie de soutenir le commerce de proximité. Une très grande partie des consommateurs venant dans les magasins nous témoignent leur soutien."

Les magasins de cadeaux relancés

Mais difficile de dire quels sont les secteurs qui sortent leur épingle du jeu. Phillipe Léon pointe surtout les secteurs qui n'ont pu fonctionner. "On connait les secteurs qui s’en sortent le plus mal. On a une pensée pour les amis restaurateurs. Pour eux c’est terrible. Il y aussi les cafetiers, les salles de sports, l'événementiel qui est totalement à l’arrêt. C’est terrible cet immobilisme voulu par l’état. Traditionnellement c’est le secteur du cadeau qui est mis en avant et qui s’en sort le mieux. Là, l’activité a repris. La parfumerie par exemple. Même si on n’a pas eu beau temps la semaine dernière. Mais bon, le bilan de ces dix jours est positif. "

200 dépôts de bilan possible ?

En revanche difficile de quantifier les commerces qui ont ou qui vont fermer leur porte dit le président de la fédération des commerçants. _"Le fait du PGE – prêt garanti par l’Etat- a donné un énorme ballon d’oxygène à beaucoup de gens. Je pense qu’_on pourra compter les morts en janvier février. Une fois passer le mois décembre. Je pense que les gens vont baisser les bras une fois passer Noel en fonction des résultats. C’est pour ça que l’appel aux consommateurs est important. Venez soutenir vos commerçants cas sinon vous allez perdre le lien social dans les centres villes dans les centre bourg. "

Et pour faire la triste prévision, Phillipe Léon revient sur les difficultés des années passées. "L’impact des gilets jaunes et des 70 semaines a été une soixantaine. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte : trois mois de fermeture. On s’attend au pire. On s’attend à doubler ou à tripler ce chiffre."

Impact terrible des manifestations

Philippe Léon qui revient évidemment aussi sur les manifestations qui ont encore eu lieu ce week-end à Toulouse. "Toulouse est un cas particulier en France. Il faut le savoir. 2019 – selon les chiffres de la préfecture officiels- ce sont 753 manifestations dans l’année, dont 400 non déclarées. Et toutes se concentrent dans l’hyper centre. Car volonté des manifestations : c’est nuire, bloquer la circulation ; se faire voir et comme cela on parle d’eux. J’entends. Mais ça empêche les commerçants de travailler, leur salariés de travailler. Dans la situation économique ou nous sommes actuellement, toute atteinte à liberté du travail est fatale pour nous."

Et le président de la fédération des commerçants insiste sur le début de dialogue qui s'instaure. "Ce sont des mondes qui ne se connaissent pas. Aujourd’hui, on a engagé un dialogue entre représentants des commerçants et syndicats et on commence à se comprendre. C’est la grande nouveauté. Ils commencent à comprendre le problème des commerçants. Il y a des parcours alternatifs qui ont été pris ce week-end. Et l’impact a été le moins grave possible. Mais je ne parle pas des écervelés de 17h qui n’ont rien à faire de rien et qui de toute façon de se rassemble dans le centre-ville de Toulouse. "

Et le président de la fédération de commerçants relance la demande d’interdiction de manifestations à Toulouse et remercie la préfecture qui avait interdit quatre rassemblements qui ne voulaient pas changer leurs parcours.