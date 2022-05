L'apprenti journaliste de France Bleu Orléans s'aventure sur une course de 224 km dans le Massif Central

Ce mercredi 25 mai c'est le départ d'une course en montagne dans le Massif Central, la Volvic Volcanic Expérience. Un parcours de 224 kilomètres entre le Lioran et Volvic. Julien Frenoy, notre journaliste apprenti de la rédaction à France Bleu Orléans fait partie de ces coureurs un peu fous !

Une course d'ultra endurance, non-stop, jour et nuit. Dans le Massif Central, des coureurs vont s'élancer pour 224 kilomètres à pied pour l'une des courses les plus longues de France. Julien Frenoy, journaliste apprenti à France Bleu Orléans se lance dans l'aventure VVX, Volvic Volcanic Expérience. Le départ est donné à 10 heures ce mercredi 25 mai 2022 depuis la station du Lioran dans le Cantal.

Un environnement volcanique

L'objectif pour les 31 coureurs solo au départ est de traverser le Massif Central du sud vers le nord pour rejoindre Volvic (Puy-de-Dôme) dans les 62 heures imparties. Au-delà de la distance élevée, de 224 kilomètres, les traileurs (nom donné aux coureurs à pied lorsqu'ils ne sont pas sur la route) doivent progresser dans un environnement volcanique. La Chaîne des Puys en Auvergne regroupe 75 volcans, hauts de 50 m à 500 m, sur un plateau granitique, à 1000 mètres d'altitude. Le tracé est loin d'être plat. Au total, si on cumule montées et descentes tout au long de la course, cela réprésente un dénivelé de 9 000 mètres.

Aucun balisage

Cette course d'ultra endurance se court de jour comme de nuit, le chronomètre ne s'arrête pas, et il faut arriver avant vendredi minuit. En plus d'un bon entraînement physique, il faut aussi une bonne gestion de l'alimentation, de l'hydratation et du sommeil. Être lucide à chaque instant est aussi la clef pour ne pas dévier du sentier. Car l'événement propose une expérience à ses coureurs : aucun balisage sur les sentiers ne guident les traileurs. Chaque participants à le tracé GPS sur sa montre ou sur un road book où toutes les consignes sont indiquées.

L'ascension du Puy de Sancy à plus de 1 800 m d'altitude entre Super-Besse et le Mont-Dore © Radio France - Julien Frenoy

Un évènement éco-responsable

La VVX a reçu le label Carbon Trust en raison de son implication pour la planète. L'organisation limite le nombre de coureurs. Elle met en place des navettes gratuites et met à disposition des autocars au gaz naturel. Des mesures pour préserver et valoriser les richesses du territoire Auvergnat.

50 heures de course en 2018 sur la Diagonale des Fous

Julien Frenoy l'apprenti de France Bleu Orléans nous fait vivre sa course

Julien Frenoy, l'apprenti journaliste de France Bleu Orléans, fait partie des participants à ce raid hors norme. "J'ai commencé le trail en 2018 avec l'objectif de participer à la Diagonale des Fous sur l'île de La Réunion" confie Julien. "C'est l'une des courses les plus difficiles au monde à cause de son relief et son climat. C'est une course de 167km et 10 000m de dénivelé positif sur l'île de l'océan Indien. J'ai fini cette épreuve en 50 heures. En 2019, je me suis aligné sur le Grand Raid des Pyrénées, 130 km en 31 heures. Aujourd'hui, je viens sur la Volvic Volcanic Experience pour faire un voyage au coeur du Massif Central et vivre une aventure hors du commun. Il y aura des moments difficiles, de la douleur mais aussi et surtout de grands moments d'émerveillement et de rencontre avec les autres participants, et avec moi-même. De jour comme de nuit, les montagnes seront mon terrain de jeu et j'espère bien en profiter."

Suivre la course

Depuis Volvic (site d'arrivée), ce mardi 24 mai à 18h15, Julien nous présente les derniers détails de l'événement avant le grand départ. Et il sera de nouveau sur France Bleu Orléans vendredi 27 mai à 18h15, à quelques heures de l'arrivée.

La course se fait en solitaire pour une trentaine de coureurs et en duo pour 60 autres. Pour les suivre, un lien est mis à disposition pour voir l'avancée des participants.