"Ce 1er mai sera compliqué pour nous" : la colère des fleuristes loirétains pour la vente du muguet

C'est l'une des journées les plus importantes de l'année en terme de vente : le 1er mai et son traditionnel muguet. Mais cette année, en pleine épidémie de Covid-19, la situation est compliquée pour les fleuristes du Loiret.

Depuis deux jours, Charline Pritscaloff, fleuriste dans le centre-ville d'Orléans, n'a pas arrêté une minute pour préparer la vente du muguet de ce vendredi 1er mai. Entre deux coups de téléphone et une livraison, elle explique :"le 1er mai est toujours une journée de vente stressante et compliquée, mais cette année c'est encore plus difficile."

Revoir son organisation

En effet, en pleine épidémie de Covid-19, et alors que les fleuristes ont appris jeudi à midi qu'ils auraient finalement le droit de vendre leur muguet sur le pas-de-porte de leurs boutiques (les boutiques restent en revanche fermées jusqu'au 11 mai), l'organisation n'est pas toujours simple. "Il faut savoir que nos commandes de muguet chez les fournisseurs, nous les faisons un mois, voire un mois et demi à l'avance. Or, il y a un mois nous ne savions pas ce que nous pourrions faire. Dès lors, c'est très compliqué de prévoir. La preuve, on a appris même pas 24 heures avant le début des ventes que nous pourrions finalement le faire devant nos boutiques."

Au lieu de commander 4.000 brins comme l'an passé, j'en ai acheté 2.000. Forcément il y aura un manque à gagner.

Conséquence : de nombreux fleuristes ont préféré ne pas faire de vente de muguet cette année, quand d'autres, ont revu à la baisse leurs commandes chez les fournisseurs. C'est notamment la solution qu'a retenue Charline Pritscaloff : "je ne me voyais pas ne pas vendre de muguet, alors même que je représente les fleurs françaises, mais je n'en ai pas commandé autant que d'habitude. Au lieu de commander 4.000 brins comme l'an passé, j'en ai acheté 2.000. Forcément il y aura un manque à gagner."

La colère d'une profession

Et puis, la vente de muguet s'annonce d'autant plus difficile pour les fleuristes cette année, qu'elle est autorisée à tous les commerçants. "Le ministre de l'agriculture a autorisé tous les commerces à vendre du muguet, c'est inadmissible" s'insurge Charline Pritscaloff au milieu des bouquets dans sa boutique, avant d'ajouter : "il faut savoir qu'un fleuriste paie une taxe toute l'année pour avoir le droit de vendre des végétaux. Et là, en cette période si difficile, depuis l'annonce du ministre tout le monde peut le faire. C'est comme si, moi, demain je décidais d'aller vendre des journaux ou des paquets de cigarettes. Chacun doit respecter le métier des autres."

Une colère accentuée encore un peu plus la veille de ce vendredi 1er mai, alors que le ministre de l'agriculture a finalement donné l'autorisation aux fleuristes de vendre sur les pas-de-portes des boutiques. "C'est une vaste supercherie" s'exclame Charline Pritscaloff, "cela fait maintenant plusieurs semaines que nous demandons de vendre dans la rue le muguet et on apprend la veille au soir qu'on peut le faire. On ne peut pas s'approvisionner, du coup on ne pourra jamais répondre à la demande des clients. Certains fleuristes avaient même décidé de ne rien faire sachant que nous ne pouvions pas nous installer dehors. Je suis très en colère."

Pré-commandes, drives et livraisons

Malgré toutes ces difficultés, les fleuristes se sont organisés, ont trouvé des alternatives pour vendre le muguet. Dans sa boutique A la fée Violette, Romy Forêt ne chôme pas non plus depuis quelques jours. "J'ai mis en place un drive, les clients viennent chercher leurs commandes à des horaires bien précis. Je fais beaucoup de livraisons aussi. J'ai trouvé des moyens alternatifs pour vendre mon muguet et pour l'instant ça ne marche pas trop mal. Et puis, nous pourrons vendre devant notre boutique finalement."

Car une même volonté anime ces deux fleuristes : soutenir les producteurs locaux qui sont, eux aussi, en difficulté. Pour Charline Pritscaloff comme pour Romy Forêt, maintenir leurs commandes et vendre le muguet a aussi pour but de soutenir les producteurs locaux. "J'achète mon muguet à des producteurs de Sologne, pour certains, le muguet est leur seule production de l'année." rappelle Romy Forêt. Et d'ajouter : "c'est compliqué cette année, c'est certain, mais on garde courage parce qu'on fait un beau métier : recevoir un bouquet de fleurs en cette période difficile, n'a jamais été aussi touchant."