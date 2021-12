Ce boulanger de Tocane-Saint-Apre va participer au concours de la meilleure brioche des Rois de Dordogne

Les yeux sur son téléphone portable, Xavier Sénécal consulte le règlement du concours : "les deux brioches pourront être parées uniquement de sucre casson, uniquement d'arômes naturels, et les crèmes ou crémeux ne sont pas autorisés". Ce boulanger de Tocane-Saint-Apre s'apprête à participer pour la deuxième année consécutive au concours de la meilleure brioche des Rois 2022, un prix organisé par la chambre des métiers et de l'artisanat de Dordogne.

Une brioche des Rois traditionnelle

Le 6 janvier prochain, jour de l'Epiphanie, le jury rendra son verdict et décernera un prix aux trois meilleures brioches des Rois du département. L'an dernier, le concours avait été remporté par Jean-Philippe Leduc et son apprenti Charly Brassier, boulangers aux Délices du Moulin, au Bugue. Xavier Sénécal avait participé, sans succès, mais cette année il tient à prendre sa revanche. "En fait ils demandent une brioche complètement traditionnelle", indique l'artisan. Et ça tombe bien, car il maîtrise parfaitement la fabrication des brioches traditionnelles. Il en fait depuis près de 15 ans, et au moment de l'Epiphanie, il en écoule 800 chaque année.

De bons produits pour une bonne brioche

L'artisan énumère tout ce dont il a besoin pour fabriquer sa couronne : "une cuve, un crochet pour pétrir la brioche, des œufs, de l'arôme fleur d'oranger, du sucre, farine de gruau et farine type 55, de la levure de boulangerie, et du beurre". C'est tout. Mais pour lui, le secret vient surtout de la qualité de ses produits. Il met un point d'honneur à utiliser du bon beurre, de la farine du moulin d'à côté, et des œufs frais. Avec ça, il pense avoir de bonnes chances pour remporter le concours. "Cette année, on vise le podium. Déjà, on le fait pour gagner le titre mais un podium c'est toujours bien", sourit-il. Et sa couronne, il en est fier. "C'est ma couronne. C'est celle que j'aime manger au petit-déjeuner avec mon fils... Croustillante, moelleuse, et on a la Couronne avec un grand C", plaisante-t-il.

Le jour du concours, Xavier Sénécal et ses concurrents devront présenter deux brioches à un jury composé de professionnels et d'amateurs. Ceux qui le souhaitent ont jusqu'au 4 janvier pour s'inscrire.

