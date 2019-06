Ce couple de Bretons élève des pigeons voyageurs de compétition

Rennes, France

Ce lundi matin, Marcel sort les pigeons femelles puis les mâles pour leur entraînement quotidien. "Ils sortent vers 10 heures, et ils vont voler pendant une heure dans un rayon d'un kilomètre, ils reviennent dès que je les appelle en sifflant."

Marcel est fier de ces volatiles qu'il bichonne avec sa femme Marie, dans leur colombier au fond du jardin de leur maison, à Chevaigné, en Ille-et-Vilaine. Le pigeonnier de 14 mètres de long est impressionnant. Il loge 150 pigeons voyageurs qui participent à des compétitions, un peu partout en France, et même à l'étranger. Cette semaine, cinq de ces volatiles effectueront une étape du tour de France. Le couple les transporte en camion sur la ligne de départ. Les pigeons voyageurs reviennent ensuite à la maison "le pigeon voyageur ne sait que revenir dans son logis où il y a ses petits ou son conjoint" explique le retraité passionné depuis de longues années.

Le pigeonnier de 14 mètres de long offre tout le confort pour les volatiles © Radio France - Céline Guétaz

Une véritable écurie de course

Dans le pigeonnier, il y a plusieurs compartiments qui abritent des pigeons de vitesse, des pigeons de fond et des pigeons de demi-fond. Des volatiles "entraînés comme des chevaux de course, on leur donne des vitamines, on les prépare avant chaque compétition" précise Marcel. Ces pigeons volent entre 60 et 120km/h, en fonction des conditions météo. Les mâles et les femelles ne vont pas à la même vitesse. "Les mâles arrivent les premiers quand les conditions sont faciles, en raison de leur puissance, mais si les conditions sont plus difficiles, ce sont les femelles qui s'imposent, parce qu'elles sont plus battantes" s'amuse Marcel.