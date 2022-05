Ce couple de Dordogne suit tous les matchs du BBD en camping car ou en train

Deux supporters du Boulazac Basket Dordogne sont à Lille ce vendredi 13 mai pour assister au dernier match de la saison. Dany et Denis Lamboley sont retraités et ils suivent tous les déplacements du club périgourdin, en camping car ou en train. Ils sont passionnés de basket et fan évidemment du BBD.

La passion est née grâce à l'ancien capitaine, Thomas Dubiez qui les invite un jour. Le couple parle de coup de foudre. Depuis, ils ne ratent rien ou presque même pour cette saison compliquée : "je crois que cette année, on n'en a loupé que trois" raconte Denis. Le couple suit toute l'équipe mais a ses joueurs préférés, "on a nos petits chéris comme n'importe qui. On est comme des parents qui ont 12 enfants, on les aime tous mais on a nos petits chéris. Moi j'en ai deux et Denis aussi en a deux".

A chaque déplacement, Denis et Dany vont voir les joueurs près du bus à la fin du match. Ils se rappellent des moments compliqués cette saison : "lors du match à Antibes, on les a vraiment vu au fond du trou". Lorsqu'il se déplace, le couple fait connaissance avec d'autres passionnés. "On a rencontré plein d'autres supporters. On est invité à Nancy et ils ont prévu de venir en vacances en Périgord".