Ce couple de Normands part pour un tour du monde à durée indéterminée

Ils ont le sourire aux lèvres, impatients de partir pour ce tour du monde pour lequel ils ont pris un aller simple. Rencontre avec Anaële El Attar et Guillaume Mortelier avant leur départ.

Comment est venue l'idée de partir à travers le monde ?

Anaële : L'idée est venue de notre passion pour le voyage qu'on a déjà depuis plusieurs années et grande passion également pour la plongée sous marine. Il y a eu aussi quelques événements personnels, beaucoup de décès, une agression à Caen et le Covid qui ont accéléré les choses et qui ont fait que la décision était prise et qu'on n'allait plus attendre le lendemain, ni la retraite !

Guillaume : La première chose, c'est qu'après sept ans d'études je voulais retrouver la liberté de mon temps, donc pouvoir voyager et être libre de ce que je faisais. La deuxième, c'est que je veux aller rencontrer des gens, des nouvelles cultures, développer mon anglais. Le but c'est aussi de développer un projet professionnel à l'étranger et puis un projet personnel avec ma chérie.

Est-ce que vous vous êtes dit à un moment ce n'est pas raisonnable ? L'avez-vous entendu autour de vous ?

Anaële : Oui je l'ai entendu, mais je crois que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je suis plutôt du genre déraisonnable. Donc ça fait partie de ma personnalité, mes ambitions en général. Ce que je réponds c'est que si c'était si facile, tout le monde le ferait comme dit Orelsan :

Guillaume : Notre famille s'inquiète, mais elle nous soutient. On a beaucoup de chance, elle nous soutient. Et oui, c'est raisonnable de partir à l'autre bout du monde pour développer des projets et voyager.

Et vous partez combien de temps ?

Guillaume : C'est une durée indéterminée. On a pris un billet aller et on est libre de notre temps, donc on n'a pas de retour de planifié. On aime notre pays, la France, donc on va, on va revenir un jour. Mais on peut très bien faire deux mois quand on peut faire aussi un an, deux ans. C'est vraiment cette liberté là. On n'a pas de date de retour, donc c'est un choix qu'on fera sur place en fonction des opportunités.

Où commencez-vous votre périple ?

Anaële : On atterrit à Papeete en Polynésie-Française le 1ᵉʳ septembre pour une durée d'environ sept mois. Ensuite, on doit partir vers la Nouvelle-Calédonie pour plusieurs semaines. On enchaînera avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on rejoindrait l'Asie par l'Indonésie où on ferait sûrement les Philippines, le Laos, le Vietnam. On ferait peut être un détour en Inde et au Népal pour un petit road trip, et on rejoindrait ensuite le Japon pour y rester plusieurs mois également pour des projets professionnels. Et ensuite, on passerait par Hawaï pour rejoindre la côte ouest des Etats-Unis et descendre en Amérique du Sud avant, de possiblement rejoindre le continent africain pour finir notre périple.

C'est un voyage qui coûte cher ?

Anaële : C'est un coût évidemment. C'est aussi beaucoup d'organisation. On n'a pas du tout un gros budget. Guillaume et moi, on part avec 15 000 à 20 000 € en poche pour deux, ce qui est vraiment très peu pour un tour du monde aussi grand. Maintenant, on n'y va pas en tour du monde de vacances hôtels. On a vraiment prévu de travailler sur place, d'utiliser nos bagages professionnels. Moi, je suis digital nomade, donc je pourrais travailler n'importe où et donc percevoir un salaire. Et Guillaume souhaite s'arrêter en tant qu'ingénieur dans certains pays stratégiques comme le Japon, l'Australie, la Thaïlande. Ca va bien nous aider à pouvoir garder les finances de côté.

A Papeete, vous avez déjà du travail pour les sept prochains mois

Guillaume : Alors oui, quand on arrive, on va faire du woofing (dormir chez l'habitant-employeur) sur les cinq archipels de la Polynésie française, avec à chaque fois des missions différentes. On va retaper un bateau pour préparer la saison, on va garder des chevaux, nettoyer des feuilles de bananier ou encore naviguer sur des voiliers.

Qu'y a-t-il dans vos bagages ? On part chacun avec 40 kilos quand on part aussi longtemps ?

Anaële : Alors non, pas du tout. On est plutôt minimaliste. On part avec un sac à dos 40 litres chacun. Dedans, on a trois quatre tee-shirts, un pantalon de rando, trois shorts et on a une trousse de secours, sans oublier notre trousse de toilette et notre matériel électronique. On va créer du contenu sur place pour tous nos réseaux sociaux. On a deux ordinateurs, un drone, une GoPro, des batteries : c'est ce qui prend le plus de place !

Pour suivre les aventures d'Anaële et Guillaume rendez vous sur leur compte Instagram sea.u.moon ou encore Youtube.