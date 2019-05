Ce créateur perpignanais veut relancer la mode du bob !

En commercialisant des bobs « made in France », Léonard Rodriguez se lance un défi : casser l’image ringarde de ce chapeau populaire.

Léonard Rodriguez veut faire du bob un accessoire tendance et haut-de-gamme

Perpignan, France

Et si la tendance de l’été, sur les plages, c’était le bob ? Le jeune entrepreneur perpignanais Léonard Rodriguez fait le pari de relancer la mode de ce bon vieux chapeau, détrôné par la casquette, et que l’on croyait définitivement rangé dans la catégorie des accessoires ringards.

"L’objectif, c’est d’en faire un accessoire de mode tendance et de qualité, fabriqué par une entreprise française", explique Léonard Rodriguez, qui s’est associé avec les Etablissements Crambes, l’un des derniers chapeliers français installé dans le Tarn-et-Garonne. "La qualité de fabrication est digne des marques les plus prestigieuses". Les motifs ont été dessinés par une styliste parisienne.

Et c’est avec un touche d’humour et d’autodérision qu’il a choisi le nom et le slogan de sa marque « Ringart’s : la prise de tête à la française »

Léonard Rodriguez : "le bob, c'est dans l'ère du temps !" Copier

"Pour la première collection, nous proposons six modèles, dont quatre réversibles", explique Léonard Rodriguez, qui se targue d’avoir déjà séduit quelques peoples comme l’ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld ou l’humoriste Mathieu Madénian, lui aussi Perpignanais.

Le bob affiche fièrement ses couleurs "made in France" - Joaquin Fernandez

Les modèles sont disponibles depuis le 1er mai sur la boutique en ligne www.ringarts.fr, pour un prix avoisinant les 50 euros. "C'est le prix à payer pour bénéficier de la qualité française haut-de-gamme".

Reportage France Bleu Roussillon Copier