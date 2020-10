Ce mardi 13 octobre c'est la journée mondiale du burger !

Selon les sources si 49 milliards de burgers sont engloutis chaque année aux États-Unis, la France serait le deuxième pays au monde pour la consommation de ces sandwiches. Il s'en vend près de 1,5 milliards chaque année dans notre pays ! Le chiffre d'affaire du burger dans notre pays dépasserait les 7 milliards annuel. Si quelques grandes chaînes se partagent le marché, nombreux sont les restaurants à mettre le hamburger à leur carte, y compris chez nous en Côte-d'Or !

Les enseignes se multiplient

Plus de 8 restaurants sur 10 proposeraient au moins un burger à leur carte et pour 80% d'entre ce serait même le plat le plus vendu ! Si McDo continue de tracer son sillon en France avec une trentaine d'ouvertures de nouveaux restaurants, d'autres enseignes, tentent elles aussi de se déployer. A Dijon le Français "King Marcel" a ouvert avenue Garibaldi en juillet 2018. L'enseigne joue sur le côté "fait en France" avec des produits frais et locaux.

Au Trinidad, place du Théâtre à Djion le chef Aurélien Mortagne propose une dizaine de burgers à la carte, son préféré ? Le burger Bourguignon à l'Epoisses ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Le burger 100% "locavore"

Pendant ce temps-là "Bistrot burger", a ouvert place de la Libération à la place de l'ancienne Brasserie "Le Temps des Ducs". Dans ces burgers on trouve des viandes, des fromages, des légumes 100% originaires de Côte-d'Or ! Et tous les restaurateurs, quelque soit leur standing, semblent succomber à la mode du burger. On en trouve dans les food-trucks comme le Foodies ou le Californian sur Dijon mais aussi et là c'est plus savoureux dans des établissements entre le food truck et le restaurant.

Des burgers au foie gras

C'est le cas du "Ritchie's Diner" de Créancey, à la sortie de Pouilly-en-Auxois, où l'on vous sert des burgers dans un wagon de train américain ! Installé sur un parking à quelques centaines de mètres d'un McDo. Mais des burgers vous pouvez aussi en manger chez des restaurateurs étoilés, au mois de juin à Pernand-Vergelesses, alors que les restos étaient déjà durement touchés par la crise du Covid, "Le Charlemagne" de Laurent Peugeot proposait un burger au foie gras qui a été largement plébiscité !

