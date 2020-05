"Ce matin, la maîtresse était contente de nous revoir" : à Amiens, la rentrée vue à hauteur d'enfant

Un millier d'élèves de grande section de maternelle, CP et CM2 ont fait leur rentrée ce mardi suite au déconfinement dans 81 écoles d'Amiens. Beaucoup de parents sont encore frileux à l'idée que l'école reprenne. Mais dans la classe de CM2 de l'école Lesueur, en centre-ville d'Amiens, les dix élèves présent ce mardi sont contents de rentrer en classe.

"C'est un changement soudain", reconnaît une élève : "A la récré, on voit qu'il y a un grand changement parce qu'il n'y a pas toutes les classes". Les enfants témoignent d'une école "calme", une ambiance "bizarre", avec une matinée consacrée à discuter de l'école à la maison, puis à voir des vidéos sur les gestes barrière à appliquer à l'école : "On joue à un, deux, trois soleil, parce qu'on ne peut plus jouer à des jeux de contact. C'est dur parce qu'on veut faire des câlins à nos amis, et puis on ne fait pas toujours attention, mais on va s'habituer".

Une école "plus calme"

Il y a aussi les nouveaux marquages au sol dans l'école, pour respecter le mètre de distanciation sociale quand on se met en rang. L'appel, pour passer les uns après les autres aux toilettes se laver les mains avant, et après chaque récréation, en arrivant à l'école, et à la fin de la classe. Les bancs et les jeux sont bâchés par un film plastique et du rubalise pour qu'on ne s'y assoie pas.

Mais les enfants le disent, ils sont "contents" de retourner en classe, après deux mois passés à avoir cours sur ordinateur, avec les parents, ce qui n'a pas toujours été facile : "Ici, il y a les copains, même s'ils ne sont pas encore tous là, et puis c'est plus facile avec la maîtresse. Elle était contente de nous revoir".