"Le Mois sans tabac m'a sauvé la vie" témoigne un Mayennais, qui fumait 60 cigarettes par jour

Un Mayennais, encouragé et soutenu par son entreprise, a réussi à arrêter de fumer il y a trois ans pendant le Mois sans tabac. Et pourtant il fumait 60 cigarettes par jour.

Département Mayenne, France

"Un fumeur compulsif, un très gros fumeur", c'est comme cela que Jean Margerie se définit, ou plutôt se définissait. Ce Mayennais de 58 ans a arrêté de fumer il y a trois ans, lors de la première édition du "mois sans tabac", un défi lancé au mois de novembre aux fumeurs, dont la quatrième édition vient de commencer en ce mois de novembre 2019.

Soixante cigarettes par jour

Pour Jean Margerie, cela semblait mission impossible, car pendant plus de 35 ans il a fumé, et beaucoup. Il y a trois ans, il fumait non pas un paquet de cigarette par jour, mais trois paquets par jour, 60 cigarettes. Il a tout arrêté du jour au lendemain lors du Mois sans tabac, grâce à un défi lancé par son patron, Patrick Gruau, et ses collègues. Jean Margerie est directeur commercial de l'entreprise mayennaise Gruau.

C'était devenu presque un challenge collectif

"Nous avions au sein de Gruau une infirmière extrêmement dynamique qui a fait une forte publicité à cette opération, en nous envoyant des mails tous les jours, couvrant toutes les portes vitrées d'affiches, mettant des écriteaux un peu partout. Ce qui fait qu'on était, nous fumeurs, un peu pris dans la lumière des phares. Lors d'un comité de direction, Patrick Gruau a annoncé l'opération en disant que ça serait un réel succès si Jean Margerie arrêtait de fumer. Tout le monde m'a regardé, et j'ai dit d'accord j'arrête. C'était devenu presque un challenge collectif, tous les gens qui me connaissaient, dans l'entreprise ou en dehors, ne me connaissaient qu'avec une cigarette au bec. C'était impossible autrement. Alors encore maintenant les gens en parlent", raconte Jean Margerie.

Jean Margerie est directeur commercial de l'entreprise Gruau Copier

Ça a été très dur pendant six mois, très très dur, mais je n'ai jamais retouché à une cigarette

L'infirmière de l'entreprise Gruau lui a donné les coordonnées d'un magnétiseur de Villedieu-les-Poêles dans la Manche, "qui faisait des miracles" paraît-il. "Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, il m'a un peu hypnotisé, il a trempé ma cigarette dans un espèce de purin d'herbes, me l'a fait fumer. Il m'a dit qu'il me coupait le geste, qu'à partir de cette minute je ne fumerait plus. Ça a été très dur pendant six mois, très très dur, mais je n'ai jamais retouché à une cigarette", assure t-il. Il explique aussi qu'il n'a eu recours à aucun patch, aucun substitut.

65 700 cigarettes non fumées, 25 000 euros économisés

En trois ans, Jean Margerie n'a pas fumé 65 700 cigarettes, et il a économisé pas loin de 25 000 euros. Aujourd'hui il a une meilleure hygiène de vie, il court régulièrement mange plus sainement, et d'après son médecin, il est en excellente santé.

Je ne saurais trop qu'inciter les gens à abandonner cette saloperie

"Je ne saurais trop qu'inciter les gens à abandonner cette saloperie qu'est le tabac, qui est un vrai poison. Je pense que ce mois sans tabac m'a sauvé la vie. Si vous fumez, arrêtez !" Comme quoi, rien n'est impossible...