"Ce n'est pas bien ce qu'il a fait" : des jeunes Castelroussins sensibilisés à la lutte contre les incivilités

Une quinzaine de jeunes sont réunis au cœur du quartier Beaulieu à Châteauroux. Ce mercredi 2 juin, ils participent à une action de sensibilisation pour lutter contre les incivilités. C'est l'OPAC 36 (Office Public de l'Habitat, d'Aménagement et de Construction de l'Indre) qui en est à l'origine. Soudain, une motocross fonce à travers un parc avec des jeux pour enfants et s'éloigne sous les yeux interloqués des enfants. Un cas concret qui les interpelle. "Il peut heurter quelqu'un. Ce n'est pas bien ce qu'il a fait", réagit Yassine.

Diffuser les bons comportements auprès des amis et des parents

De telles réactions, de telles prises de conscience, c'est ce qui est recherché. "À leur âge, on est encore en construction dans sa personnalité et dans son civisme. On peut toujours leur apporter un plus", confirme Damien Akunzada, gardien d'immeuble qui fait des remplacements dans le quartier Beaulieu. Les jeunes intègrent le message, c'est une première étape. Ils peuvent ensuite le partager en famille ou avec des amis. "Ce sont des gestes nécessaires pour le bien-vivre ensemble dans le quartier et dans la vie de tous les jours", ajoute le gardien.

Les jeunes sont les grands de demain et les futurs habitants de nos quartiers", Julien Villeneuve, gardien dans le quartier Beaulieu

Plusieurs situations sont présentées aux enfants. Un point central est le respect de l'environnement et la protection de la planète. Que faire des déchets ? Où les jeter ? Faut-il mettre dans la poubelle ou à la déchetterie ? Si les jeunes sont sensibilisés, ils ne sont pas toujours irréprochables. "Les poubelles servent à quelque chose, par exemple jeter du plastique. Je le savais mais je n'en avais pas vraiment conscience. Je jetais des canettes, des bouteilles, des paquets de bonbons", témoigne Alexis avec franchise et honnêteté. "C'est très important pour la vie en communauté. Quand on rentre chez soi, on n'a pas forcément envie de voir des bouteilles, des papiers et des choses qui traînent en bas de notre bâtiment. Il faut faire le nécessaire pour que le quartier reste propre", conclut Julien Villeneuve.