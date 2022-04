"Ce n'est pas de la provocation" : les anti-pass reposent leur plaque sur la cathédrale de Périgueux

Elle avait été retirée en janvier dernier, ils ont décidé de la reposer. Ce samedi matin, des membres du collectif anti-pass vaccinal NoPass24 ont installé la plaque avec marqué "haut lieu de la résistance" sur les grilles de la cathédrale Saint-Front à Périgueux, devant l'endroit où des militants ont fait une grève de la faim. Cette même plaque avait déjà été installée sur les grilles devant le parvis le 8 janvier dernier. Elle avait été retirée quelques semaines plus tard par la préfecture.

"Ce n'est pas de la provocation, c'est symbolique"

Le collectif a apposé l'écriteau sur la grille ce samedi matin, jour de manifestation. "On la remet pour le départ de la marche de la résistance. Huit personnes sont parties de Périgueux ce matin, elles vont marcher jusque dans le Vercors", explique Francis, membre du collectif. A l'automne, il avait participé à la grève de la faim contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. "On n'est pas dupes, on sait qu'elle sera bientôt retirée. Mais ce n'est pas du tout de la provocation, c'est symbolique. C'était quand même une résistance de 46 jours", ajoute-t-il. Le père Christian Dutreuil, curé de la paroisse, se refuse à tout commentaire. Il a découvert la plaque ce matin, et va contacter la préfecture pour demander son retrait. Le collectif NoPass24, lui, envisage "à terme, de faire une demande véritable pour apposer une plaque qui sera installée durablement".