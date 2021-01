"Ce n'est pas surprenant" : une bombe de la Seconde Guerre mondiale va être désamorcée à Bourges

C'est une opération de déminage de grande envergure à Bourges. Vendredi 29 janvier, à partir de 8 heures, une bombe américaine de 500 kilos doit être désamorcée. Elle a été découverte dans la ZAC des Breuzes, non loin de l'aéroport. Voilà pourquoi les habitants seront évacués dans un rayon de 300 mètres autour de la bombe. Ils ne savent pas encore à quelle heure ils pourront rentrer chez eux.

L'aéroport de Bourges servait de base pour les bombardements en Angleterre

Cette bombe date de la Seconde Guerre mondiale. Et ça n'a rien d'étonnant d'en trouver une à cet endroit. "On est à côté de l'aéroport. Les Anglos-Saxons sont venus le bombarder, notamment le 10 avril 1944 avec 150 avions qui ont survolé Bourges pour larguer des bombes", précise Roland Narboux, historien berruyer. L'aéroport de Bourges était aux mains de l'armée allemande à cette époque. La ligne de démarcation et la zone libre étaient plus au sud. "Les Alliés ont complètement détruit la piste de l'aéroport et les avions allemands qui étaient là. Il y avait en plus une usine de fabrication d'avions", ajoute l'historien.

C'est de l'aéroport de Bourges que les Allemands menaient des bombardements en Angleterre. "Les Allemands planquaient leurs avions dans une zone autour de l'aéroport. On a retrouvé des espèces de grands hangars qui permettaient de camoufler les gros avions", souligne Roland Narboux.

Des vestiges de la Seconde Guerre mondiale

Évidemment, à la Libération, les bombes ont été enlevées. Mais pas toutes. "Celles qui étaient en profondeurs sont parfois restées sans exploser. Il faut forcément prendre des précautions. J'habite à proximité depuis une quarantaine d'années. Quand je suis arrivé, on voyait des trous de bombes", se rappelle l'historien.

L'opération de déminage est extrêmement minutieuse et devrait prendre une partie de la matinée. "Ce sont des spécialistes qui viennent désamorcer cette bombe. C'est potentiellement dangereux. Une fois le détonateur enlevé, ça craint moins", explique Roland Narboux.