"Ce n'est pas un jeu" : la SNSM alerte sur l'utilisation abusive de fusées de détresse

À l'approche du Nouvel an, la SNSM craint des utilisations abusives de fusées de détresse de navigation comme feux d'artifice. Les déclencher revient à mobiliser les secours pour rien, et à mettre les vies des sauveteurs en mer en danger.

C'est une tradition à la Saint-Sylvestre : fêter le passage à la nouvelle année avec des feux d'artifice. Mais attention à ne pas utiliser n'importe quoi. À l'approche du Nouvel an, la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) s'inquiète de voir des personnes déclencher abusivement des fusées de détresse de navigation sur les côtes bretonnes, au risque de semer la confusion chez les sauveteurs.

Obligatoires à bord, les fusées de détresse ressemblent à de gros pétards. Une fois allumées, elles produisent une flamme rouge, visible à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. "On ne déclenche une fusée qu'en cas d'extrême urgence, et si on n'a plus les moyens de joindre les secours. Ce n'est absolument pas un jeu", insiste Louis Spinec, le nouveau président de la SNSM de Douarnenez.

S'en débarrasser dans les règles

Trop souvent, les plaisanciers les déclenchent pour s'amuser, ou pour s'en débarrasser lorsqu'elles sont périmées. "Ca arrive régulièrement", confirme Louis Spinec. "Les gens d'ici savent ce que ça veut dire, ils appellent le CROSS, qui déclenche ensuite les sauveteurs en mer, les gendarmes, les pompiers, l'hélicoptère... Autant de moyens mobilisés pour rien ! Et pendant ce temps, on n'est pas disponibles pour secourir des personnes qui seraient vraiment en danger".

Faire intervenir les secours pour rien peut coûter cher aux contrevenants : jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende. Sans compter que certaines interventions peuvent être délicates. "En pleine nuit, sans visibilité, si la mer est mauvaise, ça peut représenter un risque pour les sauveteurs", rappelle Louis Spinec. Et déclencher une fusée dans une zone habitée, sans savoir s'y prendre, peut aussi être très dangereux. "C'est un gros pétard. On peut se brûler, ou mettre le feu à une maison".

Alors comment se débarrasser des fusées de détresse périmées ? Il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle, ni les offrir en cadeau, mais plutôt "les ramener au magasin où on les a achetées, ou bien dans une station SNSM". Les sauveteurs en mer s'en servent en effet régulièrement pour des démonstrations de sécurité, "mais alors le CROSS est prévenu", conclut Louis Spinec.

à lire aussi Quatre bénévoles de la SNSM blessés après une intervention à la Pointe du Raz