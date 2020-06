"La France, c'est mon avenir" : réfugié afghan en Corrèze, Faisal Alkozay raconte son parcours réussi

Ce samedi 20 juin juin sera la journée mondiale des Réfugiés. A cette occasion, Faisal Alkozay, qui a fui l'Afghanistan il y a plusieurs années et qui vit aujourd'hui en Corrèze, était ce vendredi l'invité de France Bleu Limousin. Parcours d'une intégration réussie. Mais pas terminée.

Ce samedi 20 juin sera la journée mondiale des Réfugiés. A cette occasion, Faisal Alkozay, qui a fui l'Afghanistan il y a plusieurs années et qui vit aujourd'hui en Corrèze, était ce vendredi matin l'invité de Nicolas Blanzat sur France Bleu Limousin.

Un très bon accueil à Uzerche et en Corrèze

Arrivé le 6 janvier 2016 à Uzerche en provenance de la jungle de Calais où il avait séjourné le mois précédent, il vit toujours en Corrèze et nous avions fait le point sur sa situation près de deux ans après son arrivée en décembre 2017. Depuis, sa vie a encore avancé. "_Je travaille, je suis en CDI, j'ai un appartement_, mais ce n'était pas facile d'arriver jusqu'ici" explique le jeune homme, aujourd'hui âgé de 27 ans. "Je suis passé par beaucoup de difficultés, d'abord la langue bien sûr, ensuite trouver du travail, et aujourd'hui après quatre ans et demi, je travaille dans une entreprise du secteur médical", à Chamberet, explique-t-il dans un français quasi-impeccable.

La France, c'est mon avenir

Pour autant, l'intégration n'a pas été facile "car _je n'étais pas chez moi_, mais avec l'aide d'amis, aujourd'hui je suis bien" poursuit Faisal Alkozay, reconnaissant pour les corréziens qui l'ont accueilli. "A Uzerche, les gens étaient tellement sympa : ils nous ont aidé à apprendre la langue, c'est la clé de la réussite je crois, ils nous ont aidé à trouver du travail, à connaître d'autres gens, et à connaître la France et les coutumes françaises", dit-il.

La France est depuis devenu sa "deuxième maison", comme il dit. Se sent-il afghan ou français ? "Je suis moitié-moitié", répond Faisal, "mais la France m'a beaucoup aidé et j'ai envie de faire des choses pour la France, car la France c'est mon avenir". "Il faut faire des efforts, du travail, pour avoir un bon niveau de langue pour vivre en France, il faut juste du temps pour s'adapter" conclut le jeune homme.

Faisal Alkozay a partagé l'an passé son expérience réussie jusqu'à Bruxelles, au sein d'une association internationale d'aide aux réfugiés. Aujourd'hui, il vit en France grâce à une carte de séjour, renouvelable tous les deux ans. Et il envisage d'ici quelques mois d'entamer les démarches pour obtenir la nationalité française.