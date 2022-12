Ce Noël 2022 sera un bon millésime pour les commerçants du centre-ville de Toulouse

Ce Noël 2022 sera un "meilleur millésime que les années précédentes, puisqu'on ne subit pas les manifestations de gilets jaunes, une crise sanitaire. De plus, la météo est clémente, il fait assez doux pour que les gens déambulent dans les rues", témoigne Laurent Lopez, gérant d'une boutique de prêt-à-porter à Toulouse et membre fondateur de la Fédération des associations de commerçants, artisans et professionnels de Toulouse, élu à la chambre de commerce et d'industrie.

Les quartiers de Toulouse qui s'en sortent le mieux sont ceux de l'hypercentre, là où il y a une concentration de commerces : Esquirol, Le Capitole, la rue Alsace-Lorraine, les Carmes, autour de la place Saint-Georges...

"Les marchés de bouche et les marchés de Noël créent de l'attractivité, notamment les dimanches, et c'est une bonne chose pour les commerçants." Le premier dimanche de décembre a toutefois été mitigé en terme de fréquentation et le dernier a été lourdement impacté par la finale de la Coupe du monde de football précise Laurent Lopez.

L'inflation, qui atteint 6% au total sur 2022, a-t-elle des répercussions sur les achats des consommateurs ? "Les gens vont davantage vers l'essentiel, le superflu a un peu disparu, l'achat coup de cœur se fait de moins en moins, on réfléchit plus." Les commerces ont aussi bénéficié de l'opération commerciale du Black Friday, fin novembre, qui a bien marché à Toulouse.

Laurent Lopez considère qu'il est "encore possible pour un commerçant indépendant de s'installer dans le centre de Toulouse, avec de la volonté. C'est vrai que des institutions disparaissent quand les gérants partent à la retraite et aujourd'hui ce sont les grandes chaines qui ont la capacité de payer des loyers élevés." Laurent Lopez se veut confiant, "Toulouse est une ville qui bouge, en pleine évolution et qui va attirer encore du monde."

Des travaux sont prévus dans le cadre de la construction de la ligne C du métro toulousain. L'accessibilité au centre-ville risque d'être perturbée, avec des parcs-relais fermés au 1er janvier (La Vache), d'autres amputés de quelques places (Ramonville), mais Laurent Lopez veut rester optimiste : "quand il y a des travaux, le commerçant est inquiet mais la mairie nous informe du phasage des travaux. Pendant un ou deux ans, il y aura une multitude de travaux, rue de Metz, grande rue St-Michel, mais cela rendra le centre-ville plus attractif dans un futur proche. Il faut qu'on fasse encore un effort, mais il sera récompensé en 2024, quand les travaux seront finis, et en 2028, une fois la ligne C opérationnelle."