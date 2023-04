Ce nouveau type de logements à la vente dans le Finistère peut-il aider à résoudre la crise du logement ?

Un parc résidentiel de loisirs est sur le point de pousser à Gouesnac'h, entre Quimper et Bénodet, à la place d'un ancien camping. Finis les mobile-home, à la place, des chalets d'une quarantaine voire une cinquantaine de mètres carrés, avec deux ou trois chambres, sur 300 mètres carrés de terrains. 36 lots sont proposés à la vente. A un prix imbattable dans le secteur, puisque les premiers prix sont à un peu plus de 150.000 euros.

"Le projet tel qu'il est présenté peut être très intéressant, parce que le marché de l'immobilier est très tendu sur le secteur fouesnantais/sud Cornouaille", constate Myriam Quiviger, mandataire immobilier dans le secteur. "Nous avons des difficultés à proposer des biens en-dessous de la barre des 200.000 euros". "C'est quelque chose qui est abordable", souligne le maire de Gousnac'h, Jean-Pierre Marc.

Résidences secondaires seulement ?

Mais attention, on parle bien de parc résidentiel de loisirs. Il s'agit uniquement de résidences secondaires à acheter, pour soi ou pour faire de la location. "Il faut élire résidence principale sur une autre adresse postale, puisqu'on parle de résidences secondaires", explique Magalie Magistris, qui porte le projet. "Maintenant, on a quand même sur toutes les réservations qui sont déjà en cours et signées par actes notariés, des gens qui vont y élire résidence secondaire mais qui y vont y passer dix mois dans l'année".

"Ce sont des chalets, et a priori, ce n'est pas fait pour vivre à l'année, tempère le maire Jean-Pierre Marc, mais on peut avoir des gens qui viennent toutes les vacances, ou six mois dans l'année. C'est très bien, ça participe à la vie locale." Il espère aussi pourquoi pas, que des saisonniers puissent louer les chalets.

Cinq contrats ont déjà été signés, pour des chalets qui verront le jour à la fin de l'année, il y a également huit pré-réservations.

Des parcs de ce type existent déjà à Plobannalec-Lesconil et à Pont l'Abbé.

contact : contact@prlhentarmoor.fr