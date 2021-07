Ce parfum de Japon qui souffle sur la Côte-d'Or

La Bourgogne et Dijon n'ont pas attendu les JO de Tokyo pour tomber sous le charme du Japon. On peut aussi profiter de la culture nippone en Côte-d'Or

Même sans public dans les gradins, les JO de Tokyo font flotter un parfum d'exotisme sur notre été et si le pays du Soleil Levant vous fait rêver, eh bien sachez qu'on retrouve facilement le Japon à notre porte en Côte-d'Or.

Nous avons plusieurs chefs japonais installés dans le département. Il y a notamment Takashi Kinoshita, restaurateur étoilé au Château de Courban, dont nous vous avons déjà parlé sur France Bleu Bourgogne. A Dijon, le Chef Tomofumi Uchimura marie les saveurs bourguignonnes et nippones dans son restaurant "Origines" place Wilson.

Bref, on aime le Japon en Bourgogne comme en témoignent aussi ces magasins installés dans la Cité des Ducs: Laetitia Noblesse a ouvert il y a six ans "Manga-T" près de la place Darcy. Un salon de thé-librairie qui mêle pâtisserie nippones et mangas. Dans ce décor entre le zen et les héros de dessin-animé, la gérante voit passer des clients de toutes les origines: "Il y a des enfants de dix ans qui viennent bouquiner des mangas chez moi, leurs parents peuvent s'initier au véritable thé japonais. On propose des pâtisseries faites maison ou du snacking salé. Tous nos produits viennent du Japon. On a même des bonbons aux effigies des Pokémon ou de Dragon-Ball. Tout cela plait aussi bien aux étudiants fan de Bubble-Tea (un thé froid parfumé avec des "billes" de gélatine NDLR) qu'à des mamies ou aux quadras comme moi, nostalgiques du club Dorothée" détaille Laetitia Noblesse.

La boutique "Manga-T" a fait des petits ! © Radio France - Olivier Estran

Ce salon de thé plait tellement que trois franchises ont ouvert en France : à Metz, Annecy et Bourges. Deux autres salons de thé mangas doivent suivre à Poitiers et Rennes !

Des objets qui font voyager

Autre exemple : "Le comptoir du Japon", un magasin de vaisselle et de déco, à deux pas de l'église Notre Dame de Dijon. Sa présence n'est pas un effet de mode, ce magasin existe depuis 13 ans. En vitrine, tissus, éventails , théières, c'est sobre et chic. Entre les cavistes et la boulangerie, ca attire l'œil de Christine, une habituée "Oui, j'aime beaucoup l'esthétique des objets, leurs couleurs très gaies. C'est une façon de voyager, car le japon c'est loin et pas forcément accessible" confie-t-elle.

Ce magasin existe depuis 13 ans dans le centre-ville de Dijon © Radio France - Olivier Estran

Derrière son comptoir, Marie-Odile Duvivier emballe un magnifique couteau de cuisine. Tout ici vient du japon et trouve preneur "Même les kimonos se vendent bien, car ils sont utilisés comme robe de chambre ou vêtements d'intérieur." Les curieux ne sont pas les seuls à franchir le seuil de la boutique, le magasin attire aussi des japonais de passage. "Nous avons une communauté nippone importante en Côte-d'Or, car bon nombre de Japonais viennent en Bourgogne s'initier au vin. Ce serait même la deuxième communauté japonaise en France d'après ce que j'ai entendu dire."

Des tissus sobres et chics © Radio France - Olivier Estran

On peut découvrir l'univers du Japon gratuitement le temps des JO avec le village olympique installé dans le parc Darcy de Dijon. On y retrouve des animations sportives, mais aussi des animations assurées par ces magasins ou des associations.

On rappelle qu'il existe aussi à Dijon un véritable jardin japonais. Un parc public pour des moments zen.