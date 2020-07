Ce Perpignanais reçoit la Médaille du courage pour avoir neutralisé un violent malfaiteur

Du haut de son mètre soixante-dix, Lounes Kasdi n'a pas la carrure d'un super-héros. Mais alors qu'il marchait dans une rue du Bas-Vernet à Perpignan, ce directeur de centre de vacances et de loisirs n'a pas hésité une seconde avant de se lancer aux trousses d'un malfaiteur qui venait d'arracher le collier d'une retraitée de 83 ans.

"Je n'ai pas réfléchi, j'ai couru derrière lui et j'ai réussi à le plaquer au sol à la manière d'un rugbyman", raconte ce père de famille de 50 ans qui avoue ne jamais avoir pratiqué ce sport. "Le voleur était beaucoup plus grand que moi et il m'a aspergé de gaz lacrymogène. Mais rapidement, un autre passant est venu me prêter main forte. La situation était confuse, car pendant que nous le maintenions au sol, beaucoup de témoins pensaient que nous étions les agresseurs".

A son arrivée sur place quelques minutes plus tard, la police s'est donc fait livrer le voleur sur un plateau. Âgé de 16 ans, le mis en cause est un sans-domicile-fixe, plusieurs fois arrêté en région parisienne pour une série de vols. En garde à vue, le jeune homme a reconnu les faits, et le collier a été restitué à la victime.

Je n'ai fait que mon devoir de citoyen

Un mois après les faits, Lounes Kasdi a reçu un appel de la préfecture des Pyrénées-Orientales, lui indiquant qu'il allait recevoir la Médaille pour actes de courage et de dévouement, ainsi que l'autre passant, un jeune pompier de la caserne de Perpignan. "Cet appel m'a un peu gêné, car j'estime avoir simplement fait mon devoir de citoyen, en toute humilité. C'était dans un élan spontané et civique. Commettre un vol, c'est déjà grave, mais s'en prendre à une dame de 83 ans qui aurait pu être ma grand-mère, c'est dramatique !"

Lounes Kasdi ne veut tirer aucune gloire de ce qu'il a fait. "Jouer les gros bras, ce n'est pas mon truc", explique ce professionnel de l'enfance qui travaille également en accueil de loisirs dans les écoles. Lui-même issu d'une famille modeste de 11 enfants d'origine kabyle, il se fait un devoir d'enseigner la non-violence, la bienveillance et la tolérance au quotidien. "Je mets toute mon énergie à tisser de la fraternité : c'est une valeur fondamentale de notre Nation".